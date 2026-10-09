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Конференция по социальной архитектуре объединит в Петербурге более 600 экспертов из 30

Новости
Конференция по социальной архитектуре объединит в Петербурге более 600 экспертов из 30

стран
 
23–24 октября в Санкт-Петербурге пройдет II Международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений». В ней примут участие более 600 ученых, экспертов и практиков из более чем 30 стран.
 
Главной темой конференции станет субъектность — способность человека, общества и государства самостоятельно определять свое будущее и защищать этот выбор.
 
Центральным событием станет пленарная дискуссия «Человек, общество и государство как субъекты проектирования будущего». Эксперты обсудят, кто определяет цели технологического и социального развития и какие решения человек может доверить технологиям.
 
В программе — шесть тематических секций и круглые столы. Темы секций — неравенство стран в доступе к будущему, отношения человека и технологий, роль государства и цифровых платформ. На отдельном круглом столе речь пойдет о роли СМИ в формировании образа будущего.
 
Во второй день пройдут форсайт-сессия «Молодежь как субъект будущего» и круглый стол о том, как сохранить субъектность в эпоху искусственного интеллекта. Кроме того, на конференции покажут модель компетенций социального архитектора и стандарт проектной деятельности в социальной архитектуре.
 
Российский подход, который представят на конференции, предполагает развитие с опорой на историю, культуру и традиционные ценности.
 
В Петербург приедут исследователи, представители органов власти, общественных институтов, аналитических центров и вузов.
 
Регистрация участников и докладчиков открыта на официальном сайте конференции socarch.ru.

 
По информации организаторов