9 октября 2026 ПЯТНИЦА
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Старейший завод области показал роботов, литье и музей с «лимонками» времен войны
16:30 | 09 октября
Прививочная кампания против гриппа в Саратовской области идет полным ходом
16:09 | 09 октября
Новая арена для единоборств в Саратове поможет воспитать чемпионов  
15:30 | 09 октября
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14:54 | 09 октября
Культурное сообщество поддерживает нового главу Алгайского района  
13:32 | 09 октября
В Озинской новой поликлинике - современный цифровой аппарат
12:03 | 09 октября
Юные артисты готовят спектакль по пьесе саратовской писательницы для   «Театрального Приволжья»
10:00 | 09 октября
Заключительную главу «Киновертикали-2026» «напишет» Роман Курцын
09:00 | 09 октября
Саратовские казаки оказывают содействие в охране общественного порядка
История про газ и про нас
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В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
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Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
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Сказано-сделано-экспортировано
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В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
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Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
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В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
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Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
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Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
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Культурное сообщество поддерживает нового главу Алгайского района  

Новости

В социальных сетях активно обсуждают первые шаги нового руководителя Александрово-Гайского района Андрея Ломовцева. Своим видением ситуации делится человек, который знает о жизни села не понаслышке, — хормейстер Районного Дома культуры Юрий Беспятов.

«Приход нового главы — это не просто кадровое изменение, а возможность начать разговор о реальных проблемах с учётом его богатого опыта управления. Да, он только вступил в должность, но уже с первых дней импонирует его настрой на открытость, готовность слышать людей и вникать в суть вопросов. Но многое зависит не только от него, но и от нас самих — от готовности участвовать, предлагать, контролировать, а не просто наблюдать со стороны и критиковать. Перемены начинаются с доверия, а доверие — с общего дела».