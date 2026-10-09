Культурное сообщество поддерживает нового главу Алгайского района  

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«Приход нового главы — это не просто кадровое изменение, а возможность начать разговор о реальных проблемах с учётом его богатого опыта управления. Да, он только вступил в должность, но уже с первых дней импонирует его настрой на открытость, готовность слышать людей и вникать в суть вопросов. Но многое зависит не только от него, но и от нас самих — от готовности участвовать, предлагать, контролировать, а не просто наблюдать со стороны и критиковать. Перемены начинаются с доверия, а доверие — с общего дела».