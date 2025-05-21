Компания расширяет гуманитарную и социальную деятельность

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С начала специальной военной операции «Де Хёс» регулярно оказывает гуманитарную помощь российским военным, их семьям, вынужденным переселенцам и медицинским учреждениям (Курской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко). Компания совершила большое количество рейсов с адресной поддержкой воинских частей: за все время гуманитарной деятельности бойцы получили необходимый инвентарь, расходные и строительные материалы, тепловизоры, детекторы дронов и лекарственные препараты.Кроме того, за последние девять месяцев компания снабдила больницы и ПВР Курской области необходимыми медикаментами, тест-полосками для глюкометров, марлей, сотнями термометров и ингаляторов.Социальная миссия – неотъемлемая часть деятельности компании. С момента основания, по инициативе акционера Максима Сазонова, предприятие активно поддерживает благотворительные и социальные проекты: оказывает помощь детским домам, обществу ветеранов войны и труда «Огонёк», а также Комплексному центру социального обслуживания населения Юрьев-Польского района. Кроме того, компания предоставляет адресную поддержку социально незащищенным гражданам и участвует в восстановлении и строительстве храмов, внося вклад в сохранение культурного и духовного наследия.На текущий момент 22 сотрудника предприятия находятся в зоне СВО, защищая страну. Компания гордится их мужеством и обеспечивает поддержку семьям военных, демонстрируя пример корпоративной ответственности и патриотизма.Источник: Журнал «Агроинвестор»