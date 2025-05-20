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В Омске прошла первая акция новой культурной программы

Общество / Культура
В Омске прошла первая акция новой культурной программы

ОТП Банк запустил масштабную культурную акцию, первым городом которой стал Омск. Проект стартовал в рамках «Ночи музеев» и стал заявкой на новую модель взаимодействия с культурой — через поддержку творчества, развитие и вдохновение. Это неформатный ход, в котором банк выступает не сопровождающим, а соавтором происходящего.

Центром событий стал Омский музей имени Врубеля. В ночь с 17 на 18 мая здесь прошли кураторские показы и тематическая экспозиция — для тех, кто получил приглашения в рамках акции. Такой формат дал возможность стать участниками ключевых событий не только по билетам, но и благодаря открытому культурному жесту. Завершением стала городская сцена под открытым небом — концерт на Люблинской улице.

Частью проекта стал и визуальный ролик — насыщенный, выстроенный, точно работающий с художественным языком. Он не тиражирует эстетику, а задаёт новую. Здесь вдохновение сочетается с технологией, а форма — с переосмыслением традиций.

В центре внимания — визуальный язык Михаила Врубеля, насыщенный внутренними противоречиями и непрерывным стремлением выйти за пределы канона. Проект показывает, как необычные приёмы и нестандартное восприятие мира помогли Врубелю реформировать художественные правила и задать тон русскому модерну. Эта точка зрения на творчество — как на пространство движения и сдвига — близка и банку, который последовательно поддерживает культурные инициативы, работающие на развитие.

Омск — только начало формирования особого поля, где инновации работают на культуру, где идеи получают поддержку, а смелость — пространство. И это только первая глава. В этом же контексте продолжается партнерство с Музеем русского импрессионизма — с 19 июня банк становится генеральным партнером выставки «Русские дикие», поддерживая её третий год подряд.