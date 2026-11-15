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В Саратове открылась Конференция регионального отделения «Единой России»

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По информации пресс-службы Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия»По информации пресс-службы Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия»


Основным вопросом повестки стало подведение итогов работы регионального отделения и ротация в руководящих органах партии

Сегодня, 14 ноября на площадке исторического парка «Россия - Моя история» проходит отчетно-выборная Конференция «Единой России». В ее работе принимают участие 186 делегатов из всех местных отделений партии, члены региональной контрольной комиссии, депутаты «Единой России» разного уровня.

Избраны делегаты на съезд партии от Саратовской области. Съезд партии «Единой России» пройдет 5 декабря в Москве.

Делегатами съезда партии от Саратовского регионального отделения «Единой России» стали активисты первичных отделений, волонтеры и ветеран СВО:

Андрианова Светлана
Егорова Ольга
Коровяковская Елена
Овсянников Сергей
Свилле Алексей.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выступил перед коллегами с отчетом о реализации положений Народной программы партии на территории Саратовской области за последние 5 лет. Глава региона заявил о первостепенном значении решений Вячеслава Володина для развития Саратовской области.

Губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день Саратовская область является динамично развивающимся регионом по всем ключевым направлениям.

«Первостепенную роль в этом играет поддержка Председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина. Его помощь позволила нам найти решения даже по тем вопросам, которые долгое время казались бесперспективными. Яркий пример тому – ситуация с обеспечением жильем детей-сирот. Всего несколько лет назад в очереди стояли почти 7 тысяч человек. Теперь, начиная со следующего года, этой очереди фактически не будет – граждан будут обеспечивать жильем в год обращения. Сюда же можно отнести масштабный проект модернизации трамвайной сети в Саратове, который переходит уже во второй этап», - заявил Роман Бусаргин.