Губернатор Роман Бусаргин переизбран секретарем регионального отделения «Единой России»

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По информации пресс-службы Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия»

Делегаты конференции регионального отделения партии «Единая Россия» вновь выбрали секретарем губернатора Романа Бусаргина. За его кандидатуру проголосовало абсолютное большинство участников.Глава региона поблагодарил однопартийцев за оказанное ему доверие и напомнил, что все вместе они представляют основную политическую силу страны, «которая определяет ее путь, стоит на страже ее суверенитета и будущего».«Диалог с жителями - ключевое условие для каждого. Забота о людях, поиск и реализация эффективных решений и использование всех возможностей для решения вопросов граждан - наши основополагающие ориентиры. Уважение и доверие людей можно заслужить только так, не оставаясь в стороне», - обратился Роман Бусаргин к делегатам.