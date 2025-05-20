Фонд Юрия Лужкова выступает партнером международного фестиваля креативных технологий «АртПром» 

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Фонд Юрия Лужкова примет участие в международном фестивале креативных технологий «АртПром» и предоставит премию в размере 300 тысяч рублей для поддержки идей талантливых молодых специалистов. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной «АртПрому», состоявшейся 14 мая в информационном агентстве ТАСС.Фонд всестороннего развития детей и молодежи «От Винта!» совместно с правительством Самарской области при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и при участии Фонда Юрия Лужкова проведет международный фестиваль креативных технологий «АртПром» 21, 22 и 23 мая в Самаре. Фестиваль пройдет под девизом: «Искусство для промышленности — промышленность для искусства» в рамках Десятилетия науки и технологий в России.В анонсирующей пресс-конференции в ТАСС приняли участие директор департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ Олег Ступин, руководитель фестиваля «АртПром» Виктория Соболева, министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, директор Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде, ректор Московского художественно-промышленного института Алексей Егоров, директор Фонда Юрия Лужкова Геннадий Теребков, а также продюсер, певец и композитор Тимур Ведерников и заслуженный артист России, баянист-виртуоз Сергей Войтенко.Организаторы и партнеры фестиваля рассказали о программе, участниках, формате проведения фестиваля, а также актуальности проектов «АртПрома» для развития искусства, дизайна, промышленности, науки и технологий в России.Директор Фонда Юрия Лужкова Геннадий Теребков рассказал о роли фестиваля «От Винта!» в становлении молодежного научно-технического движения в стране: «Участие в проектах «От Винта!» стало прекрасной стартовой возможностью для сотен талантливых, увлеченных молодых людей, проекты которых Фонд Юрия Лужкова имел честь оценивать и вознаграждать, предоставляя ресурсы для их роста и развития. В 2021 году мы совместно учредили премию «Молодой инноватор» им. Ю. М. Лужкова с целью поддержки новаторской инициативы среди молодежи. Мы уверены, что Юрий Михайлович всецело поддержал бы эту инициативу, потому что он неустанно подчеркивал важность и необходимость взращивать ценнейший ресурс – человеческий».Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина ранее выразила уверенность в том, что фестиваль креативных технологий получил бы его безоговорочную поддержку: «Творчество и изобретательство были страстью Юрия Михайловича. Чтобы следовать инновационным путем развития, повторял он, нужны не просто высококвалифицированные специалисты, но молодые и увлеченные творческие люди, обладающие смелостью нестандартно мыслить, искать новые решения, осваивать современные технологии». Для развития прогрессивных идей, продолжения добрых начинаний, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель, и был создан Фонд Юрия Лужкова.«АртПром» входит в линейку мероприятий международного фестиваля молодежного научно-технического творчества «От Винта!» (с 2015 года действует под эгидой Минпромторга России) и представляет собой коммуникационную площадку для взаимодействия промышленных предприятий, инжиниринговых центров и технически ориентированной молодежи с целью обмена опытом и воплощения в жизнь технологических достижений, идей и замыслов.Фестиваль проводится в год 20-летнего юбилея «От Винта!». Его целью является популяризация достижений науки и технологий через искусство, дизайн и современные медиа при участии креативных команд промышленного сектора и профессионалов творческих индустрий.21 и 22 мая в ведущих вузах Самары будут организованы сессии, объединенные общей темой «Искусство для промышленности» и посвященные научно-технической анимации – «МультПром», документальному кино и видеороликам о науке и технике – «ВидеоПром», применению медиаинструментов для освещения достижений науки и развития технологий – «МедиаПром», визуальным решениям в научно-технической сфере – «ДизайнПром», созданию подкастов и другой аудиопродукции о науке и промышленности – «АудиоПром», производству текстовых материалов на темы науки и промышленности – «ТекстПром». «ИзоПром» будет представлен вернисажем изобразительных работ, картин, скульптур, фотоизображений, плакатной живописи технологической и научной направленности.В рамках деловой программы технофорума руководители предприятий промышленности выступят перед молодыми специалистами, пройдут экспертные дискуссии, а итоговая сессия будет состоять из презентаций лучших практик соединения промышленности и искусства для развития регионов. Участники обсудят возможности взаимовыгодного сотрудничества, масштабирования позитивного опыта, актуальные задачи по производству импортозамещающей продукции и перспективы креативных индустрий. В деловой программе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, промышленности, бизнеса, креативных индустрий, деятели искусства и медиа, науки и спорта, молодежь, заинтересованная в развитии в сфере инженерного творчества.Фото: Елена Батурина, Председатель Фонда Юрия Лужкова