Саратовец: Дронам не посчастливится

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Ранее он сам находился в зоне СВО.Ветеран cпециальной военной операции Виктор Стольников передал свое ружье и патроны к нему представителям Росгвардии. Вместе с другим сданным на территории региона оружием оно будет доставлено на передовую.Виктор Стольников в недавнем прошлом начальник центра военно-врачебной экспертизы областного военкомата. В 2023 году он отправился в медицинский батальон в зону боевых действий. Поэтому об эффективности ружей против дронов противника знает не понаслышке."Надо помогать фронту, чем можем. Я могу помочь своим личным оружием. Оружие великолепное, пристреленное. Был охотником в течение 25 лет, уток сбивал хорошо, и дронам тоже не посчастливится», - поделился Виктор.Росгвардия сообщает, что с начала проведения СВО жителями региона передано в дар более 570 единиц оружия. Сдать оружие для нужд СВО можно в региональном управлении ведомства. Также можно оставить электронную заявку на сайте ведомства.