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В аткарской школе по региональной программе обновили спортивный зал

Общество
В аткарской школе по региональной программе обновили спортивный зал


В рамках региональной программы губернатора Романа Бусаргина в школе № 1 г. Аткарска отремонтировали спортивный зал.

Ремонтные работы в зале стартовали в середине марта. На ремонт было выделено более 3 миллионов рублей из местного и областного бюджетов. В спортзале отремонтировали пол, заменили напольное покрытие и потолок, покрасили стены, а также провели замену отопления. Кроме того, в спортивном инвентаре появятся скамьи, шведские стенки и волейбольная сеть.

«Раньше мы только мечтать могли о таком спортивном зале. А сейчас душа радуется! Светлый и просторный зал, яркий рисунок на стене, новый инвентарь. Созданы все условия для комфорта и укрепления физического здоровья ребят», – рассказала директор школы Иннеса Тарасова.