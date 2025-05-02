2 Мая 2025 ПЯТНИЦА
Новости
12:20 | 01 мая
Открылось рабочее движение скоростного трамвая
18:00 | 30 апреля
«Мой цветущий май»: праздник Весны и Труда встречают в социозащитных учреждениях области
17:30 | 30 апреля
В Лысогорской районной больнице отремонтируют пищеблок
17:00 | 30 апреля
В Саратовской области в «Саду памяти» высадили 2 тысячи юных сосен
16:18 | 30 апреля
Саратовская область – в топ-20 регионов по внедрению платформы обратной связи
16:00 | 30 апреля
Кубок чемпионов по плаванию принес спортсменам школы «РиФ» очередные награды
14:30 | 30 апреля
Саратовский боец участвует в региональной кадровой программе «Наши Герои»
13:30 | 30 апреля
В Саратове у лагеря «Березка» на Кумысной поляне высадили крымскую сосну и рябину
13:00 | 30 апреля
Продолжается масштабная реконструкция терапевтического корпуса Петровской районной больницы
12:35 | 30 апреля
В школах и колледжах региона проходят антитеррористические учения
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Открылось рабочее движение скоростного трамвая

Общество
Сегодня, 1 мая, официально запущено движение на реконструированных трамвайных маршрутах № 9 и № 8. Для перевозки пассажиров задействованы новые трамваи "Богатырь-М".
Открылось рабочее движение скоростного трамвая



Жители областного центра уже оценили удобство обновленного подвижного состава.

"Еду в новом трамвае и получаю эстетическое удовольствие. Комфортный салон, кондиционер, тихое движение без лишнего шума и тряски. Достойный подарок городу", - поделился впечатлениями саратовчанин Валерий Крепица.

Открылось рабочее движение скоростного трамвая

В честь праздника пассажирам скоростного трамвая раздают флажки и шарики.

Напомним, с 1 по 9 мая на трамваях № 8, 9 и 10 проезд бесплатный. С 10 мая стоимость проезда составит 30 рублей при оплате наличными и 27 рублей - по карте.

Открылось рабочее движение скоростного трамвая

Реализация масштабного проекта проводится при поддержке Вячеслава Володина.

Открылось рабочее движение скоростного трамвая