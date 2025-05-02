Открылось рабочее движение скоростного трамвая
Сегодня, 1 мая, официально запущено движение на реконструированных трамвайных маршрутах № 9 и № 8. Для перевозки пассажиров задействованы новые трамваи "Богатырь-М".
Жители областного центра уже оценили удобство обновленного подвижного состава.
"Еду в новом трамвае и получаю эстетическое удовольствие. Комфортный салон, кондиционер, тихое движение без лишнего шума и тряски. Достойный подарок городу", - поделился впечатлениями саратовчанин Валерий Крепица.
В честь праздника пассажирам скоростного трамвая раздают флажки и шарики.
Напомним, с 1 по 9 мая на трамваях № 8, 9 и 10 проезд бесплатный. С 10 мая стоимость проезда составит 30 рублей при оплате наличными и 27 рублей - по карте.
Реализация масштабного проекта проводится при поддержке Вячеслава Володина.
Жители областного центра уже оценили удобство обновленного подвижного состава.
"Еду в новом трамвае и получаю эстетическое удовольствие. Комфортный салон, кондиционер, тихое движение без лишнего шума и тряски. Достойный подарок городу", - поделился впечатлениями саратовчанин Валерий Крепица.
В честь праздника пассажирам скоростного трамвая раздают флажки и шарики.
Напомним, с 1 по 9 мая на трамваях № 8, 9 и 10 проезд бесплатный. С 10 мая стоимость проезда составит 30 рублей при оплате наличными и 27 рублей - по карте.
Реализация масштабного проекта проводится при поддержке Вячеслава Володина.