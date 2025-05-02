Открылось рабочее движение скоростного трамвая

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Жители областного центра уже оценили удобство обновленного подвижного состава."Еду в новом трамвае и получаю эстетическое удовольствие. Комфортный салон, кондиционер, тихое движение без лишнего шума и тряски. Достойный подарок городу", - поделился впечатлениями саратовчанин Валерий Крепица.В честь праздника пассажирам скоростного трамвая раздают флажки и шарики.Напомним, с 1 по 9 мая на трамваях № 8, 9 и 10 проезд бесплатный. С 10 мая стоимость проезда составит 30 рублей при оплате наличными и 27 рублей - по карте.Реализация масштабного проекта проводится при поддержке Вячеслава Володина.