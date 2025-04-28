Эксперт Елена Приходько рассказала, как правильно пить чай

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В школе-интернате г.Хвалынска реализуется образовательный проект Саратовского регионального отделения общественно - государственной организации Ассамблеи народов Россиипод руководством председателя регионального отделения ОГО Ассамблеи народов России, председателя Общественной палаты Саратовской области Бориса Шинчука. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов. Воспитанников интерната обучают на новом современном оборудовании специальности «повар русской кухни».Очередная образовательная лекция была посвящена традициям употребления чая. Воспитанников интерната посетила Елена Приходько, мастер традиционной китайской чайной церемонии.Лектор рассказала юным поварам об истории и традициях употребления чая, продемонстрировала посуду для проведения чайной церемонии, объяснила, как "познакомиться с чаем", вдыхая его аромат, зачем на подносе находится глиняный дракон и почему его нужно поливать чаем, и, конечно, ребята с восторгом участвовали в настоящей чайной церемонии, неспешной и таинственной, как раскрывающийся в прозрачном чайнике волшебный цветок, а затем дегустировали приготовленный чай из крохотных чашек.Елена Александровна поприветствовала всех на китайском языке, а затем началась интереснейшая беседа."Чай настолько основательно влился в русскую культуру и стал ее важнейшей частью, что уже не воспринимается как заморский гость. Тем не менее изначально это было так. Первые упоминания о появлении чая и чайных традиций на Руси восходят к концу XVI — началу XVII вв. По легенде царь Михаил Федорович, первый из Романовых, получил в дар от дипломатической миссии «китайскую траву» и остался приятно удивлен вкусом нового напитка.В Китае история чая восходит к 2700 году до н.э. и окутана красивым преданием: считается, что император Шень Нуну, уставший и измученный делами высокой важности, грел воду на костре, куда ветром принесло листья с ближайших деревьев. Шень Нуну отведал зелье и изумился тому, что оно не просто утолило жажду и согрело, но и придало сил. С тех пор в Китае начали выращивать чайные кустарники и деревья, а с течением времени этот процесс распространился по всему миру и приобрел промышленные масштабы.Однако сказать, что чай на Руси сразу стал широко популярен, нельзя. Торговый путь в Москву из Пекина был долгим и сложным, соответственно, цена на чай оказывалась космической", - рассказал руководитель проекта Борис Шинчук.