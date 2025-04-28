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Участники межрегионального семинара разработали рекомендации для развития казачьего воспитания и образования

Общество
Участники межрегионального семинара разработали рекомендации для развития казачьего воспитания и образования


В Саратове завершил работу межрегиональный семинар "Волжское казачество". В течение двух дней атаманы и представители казачьих обществ области, органов власти, руководители образовательных организаций обсуждали комплекс вопросов в рамках реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества.

Одним из форматов работы семинара стала практическая проработка в командах проблемных вопросов российского казачества и предложений для его развития.

Участники межрегионального семинара разработали рекомендации для развития казачьего воспитания и образования

По итогам работы команд на площадке семинара были представлены предложения по развитию молодежных казачьих центров, вовлечению школьников в массовые патриотические мероприятия, рекомендации для разработки образовательных программ и методические материалы.

Команда школьников-казаков выступила с предложением активнее использовать институт наставничества в процессе казачьего воспитания и образования. Это, по их мнению, позволит серьёзно повысить мотивацию учащихся в вопросах патриотического воспитания с использованием казачьих традиций.

Кроме того, команды выступили с предложением работать над повышением профессиональных знаний казаков в области экономики и экономических основ деятельности казачьих обществ.

Участники межрегионального семинара разработали рекомендации для развития казачьего воспитания и образования

"Семинар прошёл очень продуктивно, и многие предложения мы будем дополнительно прорабатывать, совместно с органами власти, образовательными организациями, в том числе для оформления нормативных решений, новых методик работы. Нас ждет большая и серьезная работа", —
отметил атаман Окружного казачьего общества области Андрей Фетисов, комментируя итоги семинара.

"Такие семинары не только важны с теоретической и практической точки зрения. Одно из главных преимуществ такого формата работы - создание сети горизонтальных связей для дальнейшего проведения совместных мероприятий и развития института наставничества",
— отметил заведующий кафедрой теории и практики непрерывного казачьего образования Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского Андрей Бакурадзе.

Участники межрегионального семинара разработали рекомендации для развития казачьего воспитания и образования

"Правительство области проводит системную работу, направленную на развитие казачества в регионе. В этой связи большое внимание уделяется вопросам образования членов казачьих обществ, развитию у них новых компетенций, открытию в регионе казачьих классов и дошкольных учреждений с казачьим компонентом. Важную роль играет юридическая помощь, которая оказывается казачьим обществам. Семинар "Волжское казачество", который организован при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, стал хорошей дискуссионной площадкой для обсуждения этих и многих других вопросов, касающихся реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества, выработки рекомендаций, которые можно будет использовать в практической деятельности для развития казачьего воспитания и образования",
- прокомментировала прошедшее мероприятие министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина.

Участники межрегионального семинара разработали рекомендации для развития казачьего воспитания и образования

Все участникам межрегионального образовательного семинара "Волжское казачество" были вручены сертификаты участников.