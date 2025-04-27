27 апреля 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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17:28 | 26 апреля
Воспитанники казачьих классов стали участниками патриотического форума
16:19 | 26 апреля
Команда СГУ вступит в борьбу за титул чемпиона Кубка Регионов АСБ
08:15 | 26 апреля
В Саратове начал работу межрегиональный семинар «Волжское казачество»
16:00 | 25 апреля
Преподаватели и студенты-архитекторы готовы подключиться к детальной разработке проекта новой школы в Ленинском районе
15:30 | 25 апреля
В поселке Ровное состоялась Межмуниципальная Игра-викторина «Великая Победа», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.
14:51 | 25 апреля
Муниципалитет не планирует продлевать аренду Городского парка им. Горького. 
17:14 | 24 апреля
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17:07 | 24 апреля
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17:04 | 24 апреля
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17:00 | 24 апреля
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Воспитанники казачьих классов стали участниками патриотического форума

Общество
Воспитанники казачьих классов стали участниками патриотического форума


На этой неделе команда воспитанников казачьего 10 «Б» класса МОУ СОШ 43 имени В.Ф.Маргелова как представители города Саратова стали участниками Всероссийского патриотического Форума активистов движения Пост 1 в городе Краснодаре. В программе форума заступили на Вахту Памяти у вечного огня с показательной программой несения вахты, встретились на пленарном заседании с главой муниципального образования города Краснодара Р. С. Наумовым, с директором Ф.Б.Г.У. «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» Е. А. Беликовой. Посетили музеи, Парк Победы. На закрытие форума были отмечены сертификатом и статуэткой участника форума губернатором Краснодарского края.

Воспитанники казачьих классов стали участниками патриотического форума