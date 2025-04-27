Воспитанники казачьих классов стали участниками патриотического форума
На этой неделе команда воспитанников казачьего 10 «Б» класса МОУ СОШ 43 имени В.Ф.Маргелова как представители города Саратова стали участниками Всероссийского патриотического Форума активистов движения Пост 1 в городе Краснодаре. В программе форума заступили на Вахту Памяти у вечного огня с показательной программой несения вахты, встретились на пленарном заседании с главой муниципального образования города Краснодара Р. С. Наумовым, с директором Ф.Б.Г.У. «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» Е. А. Беликовой. Посетили музеи, Парк Победы. На закрытие форума были отмечены сертификатом и статуэткой участника форума губернатором Краснодарского края.