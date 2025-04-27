Воспитанники казачьих классов стали участниками патриотического форума

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На этой неделе команда воспитанников казачьего 10 «Б» класса МОУ СОШ 43 имени В.Ф.Маргелова как представители города Саратова стали участниками Всероссийского патриотического Форума активистов движения Пост 1 в городе Краснодаре. В программе форума заступили на Вахту Памяти у вечного огня с показательной программой несения вахты, встретились на пленарном заседании с главой муниципального образования города Краснодара Р. С. Наумовым, с директором Ф.Б.Г.У. «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» Е. А. Беликовой. Посетили музеи, Парк Победы. На закрытие форума были отмечены сертификатом и статуэткой участника форума губернатором Краснодарского края.