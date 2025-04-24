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17:00 | 24 апреля
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16:00 | 24 апреля
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15:17 | 24 апреля
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На выставке «Связь-2025» компании представили ряд высокотехнологичных новинок

Общество
На выставке «Связь-2025» компании представили ряд высокотехнологичных новинок


В Москве с 22 по 25 апреля проходит выставка «Связь-2025». Одним из участников мероприятия стала компания - производитель защищенных гаджетов и смартфонов, которая привезла ряд высокотехнологичных новинок. Посетителей знакомят с линейками защищенных гаджетов и смартфонов, которые могут использовать путешественники, геймеры и любители экстрима.

Смартфоны производителя со встроенным ИИ, мгновенным переводом и доступом к системе, аналогичной ChatGPT, дают возможность оценить все преимущества новых технологий.

В числе новинок компании — планшет Tab E3 Max с 14-дюймовым экраном, 11-дюймовая серия планшетов Go, которые пригодятся не только для развлечений, но и учебы, и работы, а также несколько уже завоевавших популярность тонких моделей смартфонов. Fire с тепловизором привлекает любителей активного отдыха, Blade оснащен умной подсветкой, а киберпанк-дизайн устройства Speed успели оценить геймеры. И это далеко не все.

В активе производителя, действующего на рынке с 2009 года, — более 300 патентов. Его продукция представлена в 60+ странах. Компания входит в топ-10 китайского трансграничного e-commerce, лидируя в сегменте защищенных смартфонов. Объем продаж устройств, оснащенных ИИ и 5G, достиг $ 27,6 млн в 2023 году.