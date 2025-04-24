Архитектор оценил концепцию новой школы на 1100 мест в Ленинском районе

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Основное здание, помимо почти 60 современных учебных кабинетов, включает помещения для групп продленного дня. два спортивных зала, столовую, актовый и читальный залы.Рядом со зданием школы будут расположены бассейн для учащихся и большое спортивное ядро, где заниматься смогут все жители микрорайона.Напомним, с просьбой о строительстве новой школы, которая позволит решить проблему с обучением во вторую смену к губернатору Роману Бусаргину неоднократно обращались жители Ленинского района.Доцент, заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды» Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ имени Гагарина Ю.А. Виталий Кудрявцев познакомился с представленной концепцией.«Предварительная визуальная концепция новой школы на 1100 мест отличается многогранностью предлагаемых возможностей - современная школа, бассейн, а также большое спортивное ядро. Данный объект призван стать не только современным образовательным учреждением, но и стать центром притяжения для жителей.В реализации таких проектов главное - вносить тематические элементы экстерьера, архитектурной среды с привязкой к району, к его истории, населению и ценностям. Объект должен быть пронизан духом места, при этом обладать современной оснащённостью и соответствовать всем нормативным требованиям», - прокомментировал Виталий Кудрявцев.