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Архитектор оценил концепцию новой школы на 1100 мест в Ленинском районе

Общество
Концепцию образовательного учреждения, которое появится рядом с парком "Территория детства", на заседании регионального Правительства сегодня представила главный архитектор области Анастасия Пузанова. Новая школа состоит из корпуса, бассейна и многофункционального спортивного ядра.



Основное здание, помимо почти 60 современных учебных кабинетов, включает помещения для групп продленного дня. два спортивных зала, столовую, актовый и читальный залы.

Рядом со зданием школы будут расположены бассейн для учащихся и большое спортивное ядро, где заниматься смогут все жители микрорайона.

Напомним, с просьбой о строительстве новой школы, которая позволит решить проблему с обучением во вторую смену к губернатору Роману Бусаргину неоднократно обращались жители Ленинского района.

Доцент, заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды» Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ имени Гагарина Ю.А. Виталий Кудрявцев познакомился с представленной концепцией.

«Предварительная визуальная концепция новой школы на 1100 мест отличается многогранностью предлагаемых возможностей - современная школа, бассейн, а также большое спортивное ядро. Данный объект призван стать не только современным образовательным учреждением, но и стать центром притяжения для жителей.

В реализации таких проектов главное -  вносить тематические элементы экстерьера, архитектурной среды с привязкой к району, к его истории, населению и ценностям. Объект должен быть пронизан духом места, при этом обладать современной оснащённостью и соответствовать всем нормативным требованиям», - прокомментировал Виталий Кудрявцев.