Определены три студента РГУ нефти и газа Губкина – новые стипендиаты Фонда Юрия Лужкова

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Фонд Юрия Лужкова в 2025 году продолжает реализовывать стипендиальную программу совместно с его альма-матер РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. В соответствии с соглашением между Фондом и университетом ежегодно три студента вуза получают именные годовые стипендии. Кандидатами на получение стипендии становятся учащиеся 3-го и 4-го курсов с отличной успеваемостью по итогам двух последних сессий.Отбор трех стипендиатов производится комиссией, состоящей из членов учредительного и попечительского советов Фонда Юрия Лужкова с учетом рекомендаций деканата факультетов. Две стипендии присуждаются за научные достижения и одна – за активную общественную деятельность. Один из стипендиатов представляет факультет инженерной механики, который и окончил в 1958 году Юрий Михайлович Лужков.Фонд Юрия Лужкова выплатит в этом году стипендию за достижения в научно-исследовательской деятельности студенту факультета «Инженерная механика» (направление «Технология нефтегазопереработки») Илье Москвину и Николаю Дмитриеву, обучающемуся на направлении «Прикладная математика». Студентка направления подготовки «Экология и природопользование» Софья Сафронова получит именную стипендию за достижения в общественной жизни.Елена Батурина, основатель Фонда Юрия Лужкова, поздравила новых стипендиатов и поблагодарила руководство РГУ нефти и газа Губкина за активное участие в чествовании памяти Юрия Михайловича: «Фонд Юрия Лужкова считает очень важным участвовать в проектах, способствующих развитию потенциала и стремлений талантливой молодежи, а также поддержке новых поколений высококвалифицированных профессионалов, подготовленных и увлеченных специалистов. Мы рады возможности вознаградить студентов РГУ нефти и газа за достижения в научно-исследовательской и общественной деятельности, а также выразить уважение альма-матер Юрия Михайловича».Ректор РГУ В. Г. Мартынов напомнил о том, что Юрий Михайлович являлся Почетным доктором и выпускником университета: «Мы всегда будем гордиться Юрием Михайловичем – выпускником Губкинского университета – и чтить его память как крупного государственного деятеля, талантливейшего ученого, инженера и управленца. Мы рады видеть, что фонд его имени продолжает его работу по поддержке лучших умов страны, внося вклад в развитие ее интеллектуального и профессионального будущего».Директор Фонда Геннадий Теребков отметил, что стипендиальная программа в РГУ является частью программы Фонда Юрия Лужкова по поддержке активной талантливой молодежи, в которую, в частности, входят: сотрудничество с Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!», в рамках которого учреждена ежегодная именная премия Ю. М. Лужкова «Молодой инноватор»; исследование научного вклада Ю. М. Лужкова в развитие Москвы студентами, которые проводят анализ деятельности Ю. М. Лужкова на посту градоначальника; поддержка просветительской акции Вольного экономического общества России «Всероссийский экономический диктант», в рамках которой, уделяя особое внимание и поддержке молодых экономистов, Фонд отдельно награждает самого юного победителя в конкурсе на лучший вопрос к Диктанту.Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным вузом в системе нефтегазового образования России. Юрий Михайлович Лужков поступил на факультет инженерной механики университета в 1953 году. По его словам, полученные там знания были крайне полезны ему для управления городским хозяйством столицы.Фонд Юрия Лужкова был создан в 2020 году для продолжения добрых начинаний Юрия Михайловича, увековечения его памяти, а также сохранения богатейшего наследия, которое он оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд Юрия Лужкова является некоммерческой организацией; в основу идеи его создания легли предложения и обращения близких, друзей, коллег, москвичей и россиян.На фотографии: Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова