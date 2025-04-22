Строительство новой школы – вклад в будущее наших детей и благоустройство района

просмотров: 150

«Строительство школы в Ленинском районе – это крайне необходимый и значимый проект, который Общественная палата Саратовской области полностью поддерживает.Решение проблемы двухсменного обучения давно назрело, ведь каждый ребенок заслуживает учиться в комфортных условиях, которые соответствуют современным стандартам.Новая школа не только обеспечит качественное образование, но и станет важным шагом в развитии здорового образа жизни детей благодаря большому спортивному ядру. Это настоящий вклад в будущее наших детей и благоустройство района», – прокомментировал Александр Низовцев, председатель комиссии по социальной политике, поддержке семьи, материнства и детства, инвалидов Общественной палаты Саратовской области.