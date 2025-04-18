«Катюша» представляет клип «Обещай не сломаться» с Джеффом Монсоном, «Женами героев» и детским хором
Боевая музыкальная группа «Катюша» выпустит клип «Обещай не сломаться (Фильм «Алдан»)» с участием Джеффа Монсона, представителей проекта «Жены героев» и детского хора «Театра песни Лилиум», посвященный патриотической драме «Алдан», повествующей о мужестве и героизме участников специальной военной операции. Клип выйдет на стриминговых платформах и видеохостингах 21 апреля, за неделю до выхода в прокат самой кинокартины. Режиссером клипа выступил генеральный продюсер фильма «Алдан» Данила Куликов.
Данила Куликов: «Россия – великая многонациональная страна. Подтверждение тому – наш клип, в котором снялся гражданин РФ и депутат Уфимского парламента Джефф Монсон. Мы хотим, чтобы как можно больше зрителей увидели наш фильм, ведь в нем отражены реальные события и факты. Именно поэтому Ассоциация жён героев СВО высоко оценила его и приняла участие в съёмках клипа. Заботясь о будущем поколении, мы привлекли к участию в клипе детский хор. В преддверии релиза фильма мы выпускаем этот клип, чтобы привлечь внимание к картине и пригласить зрителей в кинотеатры с 1 мая. Хедлайнером клипа стала группа «Катюша», более 20 раз побывавшая на ЛБС, продемонстрировав свой героизм, силу русского характера и стойкость наших девушек, на которых во многом держится Россия. Ведь женщины всегда играли важнейшую роль в истории нашей страны, вдохновляя и поддерживая нас. Россия была и будет едина. Мы победим. Приглашаем посмотреть клип и фильм в кинотеатрах с 1 мая».
«Алдан» – первый масштабный кинопроект, выходящий в широкий прокат и рассказывающий о событиях СВО. В фильме приняли участие актеры Иван Охлобыстин, Дмитрий Дюжев, Илья Яковлев, Лоуис Пьер Бруно, Ольга Красько, а также военные журналисты Семен Пегов и Михаил Алаеддин. Картина поднимает важные темы патриотизма, долга и самопожертвования. Премьера намечена на 1 мая 2025 г. Зрителей ждет пронзительная история, вдохновленная судьбой реального героя – Николая Потапова, кавалера ордена Мужества, военного медика и заместителя командира подразделения 155-й бригады морской пехоты. Картина получила поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина.
Джефф Монсон: «Я приглашаю вас на наш фильм «Алдан». Премьера стартует 1 мая. Я хочу, чтобы вы пришли его посмотреть, он поддерживает наши войска, он поддерживает наше дело, он поддерживает Россию».
В съемках клипа принимали участие представители проекта «Жены героев», детский хор «Театра песни Лилиум», юная актриса Мия Тарлецкая и боец смешанных единоборств Джефф Монсон. Трек «Не сломаться» — одна из ключевых композиций в репертуаре группы, ставшая символом стойкости и веры. Его включение в саундтреки фильма «Алдан» подчеркивает общую идею проектов: память о подвигах российских военных и поддержка участников СВО.
«У нас общие цели – поддержать наших воинов! С любовью, верой и добром во благо нашего Отечества!» – отметила организатор проекта «Жены героев», член Московского штаба Комитета семей воинов Отечества Елена Чеснокова.
Одновременно с клипом «Катюша» выпустит трек «Обещай не сломаться (Фильм «Алдан»), где также звучат голоса участниц проекта «Жены героев» и детского хора «Лилиум». Песня была написана солисткой группы Наной Хатл в 2023 году во время выступлений коллектива в зоне проведения специальной военной операции и посвящена всем бойцам, выполняющим воинский долг.
Нана Хатл: «Песня «Не сломаться» родилась у меня как молитва простой девушки о своем любимом, которому она желает сил пройти все испытания, выпавшие на его долю. Как бы он ни был далеко, как бы ему ни было трудно, какие бы испытания ни встали у него на пути, он должен знать, что я в него верю, жду его и знаю, что он преодолеет все преграды».
Солистки группы активно участвуют в творческих социальных проектах, направленных на поддержание боевого духа солдат в зоне СВО и патриотического настроения среди гражданского населения. Коллектив, награждённый медалями «Участнику СВО», за два года провёл 80 концертов в прифронтовых регионах, включая Донбасс и Запорожье. Их хит «Наши парни не водят Майбах» ежемесячно собирает миллионы прослушиваний, а альбом «Вставай, страна!» с редкими песнями Великой Отечественной войны, записанный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стал культурным мостом между поколениями.
Фото: пресс-служба группы «Катюша»