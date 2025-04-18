«Катюша» представляет клип «Обещай не сломаться» с Джеффом Монсоном, «Женами героев» и детским хором

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Боевая музыкальная группа «Катюша» выпустит клип «Обещай не сломаться (Фильм «Алдан»)» с участием Джеффа Монсона, представителей проекта «Жены героев» и детского хора «Театра песни Лилиум», посвященный патриотической драме «Алдан», повествующей о мужестве и героизме участников специальной военной операции. Клип выйдет на стриминговых платформах и видеохостингах 21 апреля, за неделю до выхода в прокат самой кинокартины. Режиссером клипа выступил генеральный продюсер фильма «Алдан» Данила Куликов.Данила Куликов: «Россия – великая многонациональная страна. Подтверждение тому – наш клип, в котором снялся гражданин РФ и депутат Уфимского парламента Джефф Монсон. Мы хотим, чтобы как можно больше зрителей увидели наш фильм, ведь в нем отражены реальные события и факты. Именно поэтому Ассоциация жён героев СВО высоко оценила его и приняла участие в съёмках клипа. Заботясь о будущем поколении, мы привлекли к участию в клипе детский хор. В преддверии релиза фильма мы выпускаем этот клип, чтобы привлечь внимание к картине и пригласить зрителей в кинотеатры с 1 мая. Хедлайнером клипа стала группа «Катюша», более 20 раз побывавшая на ЛБС, продемонстрировав свой героизм, силу русского характера и стойкость наших девушек, на которых во многом держится Россия. Ведь женщины всегда играли важнейшую роль в истории нашей страны, вдохновляя и поддерживая нас. Россия была и будет едина. Мы победим. Приглашаем посмотреть клип и фильм в кинотеатрах с 1 мая».«Алдан» – первый масштабный кинопроект, выходящий в широкий прокат и рассказывающий о событиях СВО. В фильме приняли участие актеры Иван Охлобыстин, Дмитрий Дюжев, Илья Яковлев, Лоуис Пьер Бруно, Ольга Красько, а также военные журналисты Семен Пегов и Михаил Алаеддин. Картина поднимает важные темы патриотизма, долга и самопожертвования. Премьера намечена на 1 мая 2025 г. Зрителей ждет пронзительная история, вдохновленная судьбой реального героя – Николая Потапова, кавалера ордена Мужества, военного медика и заместителя командира подразделения 155-й бригады морской пехоты. Картина получила поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина.Джефф Монсон: «Я приглашаю вас на наш фильм «Алдан». Премьера стартует 1 мая. Я хочу, чтобы вы пришли его посмотреть, он поддерживает наши войска, он поддерживает наше дело, он поддерживает Россию».В съемках клипа принимали участие представители проекта «Жены героев», детский хор «Театра песни Лилиум», юная актриса Мия Тарлецкая и боец смешанных единоборств Джефф Монсон. Трек «Не сломаться» — одна из ключевых композиций в репертуаре группы, ставшая символом стойкости и веры. Его включение в саундтреки фильма «Алдан» подчеркивает общую идею проектов: память о подвигах российских военных и поддержка участников СВО.«У нас общие цели – поддержать наших воинов! С любовью, верой и добром во благо нашего Отечества!» – отметила организатор проекта «Жены героев», член Московского штаба Комитета семей воинов Отечества Елена Чеснокова.Одновременно с клипом «Катюша» выпустит трек «Обещай не сломаться (Фильм «Алдан»), где также звучат голоса участниц проекта «Жены героев» и детского хора «Лилиум». Песня была написана солисткой группы Наной Хатл в 2023 году во время выступлений коллектива в зоне проведения специальной военной операции и посвящена всем бойцам, выполняющим воинский долг.Нана Хатл: «Песня «Не сломаться» родилась у меня как молитва простой девушки о своем любимом, которому она желает сил пройти все испытания, выпавшие на его долю. Как бы он ни был далеко, как бы ему ни было трудно, какие бы испытания ни встали у него на пути, он должен знать, что я в него верю, жду его и знаю, что он преодолеет все преграды».Солистки группы активно участвуют в творческих социальных проектах, направленных на поддержание боевого духа солдат в зоне СВО и патриотического настроения среди гражданского населения. Коллектив, награждённый медалями «Участнику СВО», за два года провёл 80 концертов в прифронтовых регионах, включая Донбасс и Запорожье. Их хит «Наши парни не водят Майбах» ежемесячно собирает миллионы прослушиваний, а альбом «Вставай, страна!» с редкими песнями Великой Отечественной войны, записанный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стал культурным мостом между поколениями.Фото: пресс-служба группы «Катюша»