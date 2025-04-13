Эксперты рассказали, как "попить чаю " в космосе

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Эксперты рассказали, что едят космонавты. Оказалось, практически то же самое, что и обычные люди на Земле. В меню входят бородинский хлеб, сыр, ветчина, мясо с картофельным пюре, зеленые щи и борщ, свинина в кисло-сладком соусе, судак, осетрина, творог, клубника, печенье, шоколад, чай и кофе. Еще в космосе едят свежие фрукты и овощи, при этом сохраняются предпочтения национальной кухни. Российские космонавты предпочитают яблоки, помидоры, лук и чеснок. Но самый любимый продукт всех космонавтов – творог с орехами и с клюквой. Недавно в рацион были включены овсяные каши – с персиками и яблоками.Труднее всего в космосе с водой – ее сложно запасти в нужном количестве. Поэтому на космических кораблях осуществляется полная регенерация воды.Среди важных требований к космическим продуктам: минимальные габариты и масса; длительные сроки годности продукта (не менее 12 месяцев); удобство приема пищи в условиях невесомости; минимальные затраты времени на приготовление блюд и возможность их использования как в горячем, так и в холодном виде; хорошая перевариваемость и высокая усвояемость.Занятие прошло в школе-интернате Хвалынска в рамках образовательного проекта Саратовского регионального отделения общественно-государственной организации Ассамблеи народов России. Воспитанники интерната с большим интересом посмотрели отрывки из документальных фильмов о космической еде и ещё долго обсуждали, как же "просто чаю попить" в космосе очень непросто.Напомним, проект в школе-интернате реализуется уже третий год под руководством председателя регионального отделения ОГО Ассамблеи народов России, председателя Общественной палаты Саратовской области Бориса Шинчука.