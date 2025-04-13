Эксперты рассказали, как "попить чаю " в космосе
В День космонавтики повара русской кухни повели лекцию «Космическая еда».
Эксперты рассказали, что едят космонавты. Оказалось, практически то же самое, что и обычные люди на Земле. В меню входят бородинский хлеб, сыр, ветчина, мясо с картофельным пюре, зеленые щи и борщ, свинина в кисло-сладком соусе, судак, осетрина, творог, клубника, печенье, шоколад, чай и кофе. Еще в космосе едят свежие фрукты и овощи, при этом сохраняются предпочтения национальной кухни. Российские космонавты предпочитают яблоки, помидоры, лук и чеснок. Но самый любимый продукт всех космонавтов – творог с орехами и с клюквой. Недавно в рацион были включены овсяные каши – с персиками и яблоками.
Труднее всего в космосе с водой – ее сложно запасти в нужном количестве. Поэтому на космических кораблях осуществляется полная регенерация воды.
Среди важных требований к космическим продуктам: минимальные габариты и масса; длительные сроки годности продукта (не менее 12 месяцев); удобство приема пищи в условиях невесомости; минимальные затраты времени на приготовление блюд и возможность их использования как в горячем, так и в холодном виде; хорошая перевариваемость и высокая усвояемость.
Занятие прошло в школе-интернате Хвалынска в рамках образовательного проекта Саратовского регионального отделения общественно-государственной организации Ассамблеи народов России. Воспитанники интерната с большим интересом посмотрели отрывки из документальных фильмов о космической еде и ещё долго обсуждали, как же "просто чаю попить" в космосе очень непросто.
Напомним, проект в школе-интернате реализуется уже третий год под руководством председателя регионального отделения ОГО Ассамблеи народов России, председателя Общественной палаты Саратовской области Бориса Шинчука.
Эксперты рассказали, что едят космонавты. Оказалось, практически то же самое, что и обычные люди на Земле. В меню входят бородинский хлеб, сыр, ветчина, мясо с картофельным пюре, зеленые щи и борщ, свинина в кисло-сладком соусе, судак, осетрина, творог, клубника, печенье, шоколад, чай и кофе. Еще в космосе едят свежие фрукты и овощи, при этом сохраняются предпочтения национальной кухни. Российские космонавты предпочитают яблоки, помидоры, лук и чеснок. Но самый любимый продукт всех космонавтов – творог с орехами и с клюквой. Недавно в рацион были включены овсяные каши – с персиками и яблоками.
Труднее всего в космосе с водой – ее сложно запасти в нужном количестве. Поэтому на космических кораблях осуществляется полная регенерация воды.
Среди важных требований к космическим продуктам: минимальные габариты и масса; длительные сроки годности продукта (не менее 12 месяцев); удобство приема пищи в условиях невесомости; минимальные затраты времени на приготовление блюд и возможность их использования как в горячем, так и в холодном виде; хорошая перевариваемость и высокая усвояемость.
Занятие прошло в школе-интернате Хвалынска в рамках образовательного проекта Саратовского регионального отделения общественно-государственной организации Ассамблеи народов России. Воспитанники интерната с большим интересом посмотрели отрывки из документальных фильмов о космической еде и ещё долго обсуждали, как же "просто чаю попить" в космосе очень непросто.
Напомним, проект в школе-интернате реализуется уже третий год под руководством председателя регионального отделения ОГО Ассамблеи народов России, председателя Общественной палаты Саратовской области Бориса Шинчука.