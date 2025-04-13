13 апреля 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
17:11 | 13 апреля
Эксперты рассказали, как "попить чаю " в космосе
14:09 | 13 апреля
Политолог оценил эффективное взаимодействие Романа Бусаргина  с федеральными руководителями
12:56 | 12 апреля
Педагоги уверены – новая школа поможет развивать Центр детского творчества и парк «Территория детства»
18:22 | 11 апреля
Сергей Фролов о программе для участников СВО «Наши герои» : Серьёзный шаг к будущему трудоустройству
15:25 | 11 апреля
Саратовская область участвует в развитии "Великого Волжского пути"
14:09 | 11 апреля
Борис Шинчук поздравил воспитанников районного интерната
19:00 | 10 апреля
Пострадавшие от БПЛА в Энгельсе начали получать единовременные выплаты из бюджета
18:30 | 10 апреля
На базе новой школы появится свой музей СВО
18:00 | 10 апреля
В Кирове прошла окружная конференция по основам российской государственности
20:37 | 09 апреля
Саратовские старшеклассники могут подать заявки на конкурс «АбитурИОН» до 14 апреля
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Эксперты рассказали, как "попить чаю " в космосе

Общество
В День космонавтики повара русской кухни повели лекцию «Космическая еда».
Эксперты рассказали, как "попить чаю " в космосе

Эксперты рассказали, что едят космонавты. Оказалось, практически то же самое, что и обычные люди на Земле. В меню входят бородинский хлеб, сыр, ветчина, мясо с картофельным пюре, зеленые щи и борщ, свинина в кисло-сладком соусе, судак, осетрина, творог, клубника, печенье, шоколад, чай и кофе. Еще в космосе едят свежие фрукты и овощи, при этом сохраняются предпочтения национальной кухни. Российские космонавты предпочитают яблоки, помидоры, лук и чеснок. Но самый любимый продукт всех космонавтов – творог с орехами и с клюквой. Недавно в рацион были включены овсяные каши – с персиками и яблоками.
Труднее всего в космосе с водой – ее сложно запасти в нужном количестве. Поэтому на космических кораблях осуществляется полная регенерация воды.
Среди важных требований к космическим продуктам: минимальные габариты и масса; длительные сроки годности продукта (не менее 12 месяцев); удобство приема пищи в условиях невесомости; минимальные затраты времени на приготовление блюд и возможность их использования как в горячем, так и в холодном виде; хорошая перевариваемость и высокая усвояемость.
Занятие прошло в школе-интернате Хвалынска в рамках образовательного проекта Саратовского регионального отделения общественно-государственной организации Ассамблеи народов России. Воспитанники интерната с большим интересом посмотрели отрывки из документальных фильмов о космической еде и ещё долго обсуждали, как же "просто чаю попить" в космосе очень непросто.
Напомним, проект в школе-интернате реализуется уже третий год под руководством председателя регионального отделения ОГО Ассамблеи народов России, председателя Общественной палаты Саратовской области Бориса Шинчука.