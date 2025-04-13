Политолог оценил эффективное взаимодействие Романа Бусаргина  с федеральными руководителями

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В минувшую пятницу Саратовскую область с рабочим визитом посетила Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. В рамках обширной программы руководитель федерального ведомства вместе с губернатором Романом Бусаргиным посетила сельскохозяйственные и профильные научные предприятия и провела несколько важных совещания.По мнению политолога Дмитрия Олейника, визит федерального министра в регион оказался продуктивным и в очередной раз подтвердил высокий уровень взаимодействия губернатора с федеральным центром.«Роман Бусаргин постоянно находится на связи с руководителями федеральных структур для решения вопросов развития области во многих сферах. Сельское хозяйство не исключение. Как отметила Оксана Лут, Саратовская область одна из опорных точек АПК страны.Без сомнений в ходе рабочей поездки губернатор отчитывался не только о достижениях, но и говорил о вопросах, которые волнуют наших аграриев и имеются ключевое значение для развития всей отрасли, в том числе развитии мелиорации. Способность вести такой диалог с «большими начальниками» - показатель политической силы. Главное, что, как показывает практика, за ними следуют реальные решения, которых Саратовская область ждала ни один год. Среди таких примеров эффективного взаимодействия губернатора: кратное увеличение финансирования для региона по федеральному проекту «Чистая вода», государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», дополнительные средства на ремонт дорог», - отметил Дмитрий Борисович.