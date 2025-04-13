13 апреля 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
17:11 | 13 апреля
Эксперты рассказали, как "попить чаю " в космосе
14:09 | 13 апреля
Политолог оценил эффективное взаимодействие Романа Бусаргина  с федеральными руководителями
12:56 | 12 апреля
Педагоги уверены – новая школа поможет развивать Центр детского творчества и парк «Территория детства»
18:22 | 11 апреля
Сергей Фролов о программе для участников СВО «Наши герои» : Серьёзный шаг к будущему трудоустройству
15:25 | 11 апреля
Саратовская область участвует в развитии "Великого Волжского пути"
14:09 | 11 апреля
Борис Шинчук поздравил воспитанников районного интерната
19:00 | 10 апреля
Пострадавшие от БПЛА в Энгельсе начали получать единовременные выплаты из бюджета
18:30 | 10 апреля
На базе новой школы появится свой музей СВО
18:00 | 10 апреля
В Кирове прошла окружная конференция по основам российской государственности
20:37 | 09 апреля
Саратовские старшеклассники могут подать заявки на конкурс «АбитурИОН» до 14 апреля
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Политолог оценил эффективное взаимодействие Романа Бусаргина  с федеральными руководителями

Общество
Взаимодействие Романа Бусаргина с федеральными руководителями приводит к решениям для развития региона

В минувшую пятницу Саратовскую область с рабочим визитом посетила Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.  В рамках обширной программы руководитель федерального ведомства вместе с губернатором Романом Бусаргиным посетила сельскохозяйственные и профильные научные предприятия и провела несколько важных совещания.

По мнению политолога Дмитрия Олейника, визит федерального министра в регион оказался продуктивным и в очередной раз подтвердил высокий уровень взаимодействия губернатора с федеральным центром.

«Роман Бусаргин постоянно находится на связи с руководителями федеральных структур для решения вопросов развития области во многих сферах. Сельское хозяйство не исключение. Как отметила Оксана Лут, Саратовская область одна из опорных точек АПК страны.

Без сомнений в ходе рабочей поездки губернатор отчитывался не только о достижениях, но и говорил о вопросах, которые волнуют наших аграриев и имеются ключевое значение для развития всей отрасли, в том числе развитии мелиорации. Способность вести такой диалог с «большими начальниками» - показатель политической силы. Главное, что, как показывает практика, за ними следуют реальные решения, которых Саратовская область ждала ни один год. Среди таких примеров эффективного взаимодействия губернатора: кратное увеличение финансирования для региона по федеральному проекту «Чистая вода», государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», дополнительные средства на ремонт дорог», - отметил Дмитрий Борисович.