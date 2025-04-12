Педагоги уверены – новая школа поможет развивать Центр детского творчества и парк «Территория детства»

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Марина Петровна Иванина, Почетный работник образования, уверена – Центр только выиграет с появлением нового здания гимназии:- Я работаю в учреждении на протяжении 30 лет, за эти годы Центр стал мне родным. Не безразлична мне и судьба гимназии 75, выпускницей которой является моя дочь.Радует, что Центр детского творчества будет не только сохранен, но и с появлением новой школы получит дополнительные возможности для развития. Педагоги Центра, в свою очередь, сделают всё, чтобы занятия в нашем учреждении были познавательными и интересными.А Наталья Валентиновна Михайленко, учитель начальных классов гимназии № 75, считает хорошей новостью, что новое здание школы появится в парке «Территория детства»:- На протяжении долгих лет переполненная 75-я школа является притчей во языцех - переполненные классы, приспособленные под учебные подсобные помещения, тесные коридоры, устаревшая база. Мы счастливы, что губернатор Роман Викторович Бусаргин услышал педагогическое и родительское сообщество – уверены, что новое здание гимназии решит нехватку мест, а современная инфраструктура, которая появится вместе со школой, поможет сделать парк «Территория детства» еще более красивым и уютным.