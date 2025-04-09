Мастер спорта ЗА строительство нового корпуса гимназии 75

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Губернатор Роман Бусаргин принял решение о строительстве образовательного учреждения возле Центра детского творчества в Ленинском районе Саратова. Новая школа будет на 1100 мест с бассейном, стадионом и открытыми спортивными площадками, доступными для всех жителей близлежащих домов.Своим мнением по этому поводу поделилась учитель физической культуры МОУ «СОШ № 48», мастер спорта по легкой атлетике Любовь Григорьевна Жирнова:- Считаю решение о строительстве нового корпуса гимназии № 75 очень важным и своевременным. Реализация этого проекта даст городу не только образовательное учреждение на 1100 мест, но и поможет развить неухоженную часть сквера «Территория детства» .Немаловажно то, что у школы будет развитая инфраструктура – появятся бассейн, стадион и открытые площадки для занятий спортом. Также рядом находится Дворец пионеров, куда дети смогут ходить на дополнительные занятия. Уверена, всё это позволит обеспечить всестороннее развитие учеников и вдохнёт новую жизнь в «Территорию детства».Поддерживают развитие территории парка и жители близлежащих домов.- Я полностью поддерживаю решение о том, что никакой жилой застройки в сквере быть не должно. И как нам объяснили, здесь её не будет. Это действительно важный шаг для сохранения природы и комфортного проживания, - сказал местный житель Юрий Киреев.