8 апреля 2025 ВТОРНИК
Новости
20:01 | 08 апреля
В Македоновке установили именую "Парту Героя"
16:30 | 08 апреля
Саратовец стал командиром взвода противотанковых ракет на СВО
15:57 | 08 апреля
Боец СВО из Саратовской области награжден медалью Жукова
12:00 | 08 апреля
В перинатальных центрах и женских консультациях области состоялись праздничные мероприятия для будущих мам ⠀
11:00 | 08 апреля
Выпускникам школ помогут в профессиональном самоопределении
10:29 | 08 апреля
В «Дьяковском лесу» появятся музей дрофы и «Деревенское подворье»
21:56 | 07 апреля
Атаман казачьего общества провёл урок мужества для воспитанников казачьего класса
14:30 | 07 апреля
В Ленинском районе будет построена новая современная школа
13:33 | 07 апреля
Жители области отметили праздник весны «Наурыз»
12:58 | 07 апреля
Номинантом на Международную премию мира имени Л. Н. Толстого за развитие антивоенных инициатив стал Джеффри Сакс
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовец стал командиром взвода противотанковых ракет на СВО

Общество
Капитан Дмитрий Дудаков, ранее занимавший должность заместителя начальника пункта отбора на военную службу по контракту г.Саратова, отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции.






Саратовец стал командиром взвода противотанковых ракет на СВО


Как рассказал военнослужащий, сейчас он выполняет боевые задачи в качестве командира взвода одного из мотострелковых подразделений. В настоящий момент является командиром взвода противотанковых управляемых ракет. Дмитрий готовит боевые расчеты для применения противотанковых ракетных комплексов "Фагот", которые успешно выполняют задачи по поражению неподвижной и движущейся бронированной техники противника, а также укрытий и огневых позиций.

"Главные качества военнослужащих, выполняющих задачи в составе расчетов - это сплоченность, поддержка и доверие. Операторы расчетов являются военнослужащими, проходящими службу по контракту, обеспечены всеми видами довольствия, что позволяет им сосредоточиться на изучении вооружения и военной техники, и в дальнейшем успешно выполнять поставленные задачи», - рассказал Дмитрий Дудаков.

Ранее Дмитрий Дудаков был частым гостем на местном телевидении и радио, регулярно давал комментарии саратовским СМИ. В начале года военнослужащий поменял место службы и теперь в составе подразделения участвует в специальной военной операции.

Напомним, в Саратовской области продолжается набор граждан на военную службу по контракту. При заключении контракта граждане получают федеральную, региональную и муниципальную выплаты. За первый месяц службы с учетом всех выплат жители региона получают от 1 млн 500 тыс. рублей. От 3 млн 700 тыс. рублей составит доход контрактника за первый год службы.

Узнать о службе по контракту можно по номеру 117, в пунктах отбора по месту жительства, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф. Подробнее по телефону: 8 (8452) 38-19-20 или по адресу пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, 36.