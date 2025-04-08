Саратовец стал командиром взвода противотанковых ракет на СВО

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Как рассказал военнослужащий, сейчас он выполняет боевые задачи в качестве командира взвода одного из мотострелковых подразделений. В настоящий момент является командиром взвода противотанковых управляемых ракет. Дмитрий готовит боевые расчеты для применения противотанковых ракетных комплексов "Фагот", которые успешно выполняют задачи по поражению неподвижной и движущейся бронированной техники противника, а также укрытий и огневых позиций."Главные качества военнослужащих, выполняющих задачи в составе расчетов - это сплоченность, поддержка и доверие. Операторы расчетов являются военнослужащими, проходящими службу по контракту, обеспечены всеми видами довольствия, что позволяет им сосредоточиться на изучении вооружения и военной техники, и в дальнейшем успешно выполнять поставленные задачи», - рассказал Дмитрий Дудаков.Ранее Дмитрий Дудаков был частым гостем на местном телевидении и радио, регулярно давал комментарии саратовским СМИ. В начале года военнослужащий поменял место службы и теперь в составе подразделения участвует в специальной военной операции.Напомним, в Саратовской области продолжается набор граждан на военную службу по контракту. При заключении контракта граждане получают федеральную, региональную и муниципальную выплаты. За первый месяц службы с учетом всех выплат жители региона получают от 1 млн 500 тыс. рублей. От 3 млн 700 тыс. рублей составит доход контрактника за первый год службы.Узнать о службе по контракту можно по номеру 117, в пунктах отбора по месту жительства, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф. Подробнее по телефону: 8 (8452) 38-19-20 или по адресу пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, 36.