8 апреля 2025 ВТОРНИК
Новости
21:56 | 07 апреля
Атаман казачьего общества провёл урок мужества для воспитанников казачьего класса
14:30 | 07 апреля
В Ленинском районе будет построена новая современная школа
13:33 | 07 апреля
Жители области отметили праздник весны «Наурыз»
12:58 | 07 апреля
Номинантом на Международную премию мира имени Л. Н. Толстого за развитие антивоенных инициатив стал Джеффри Сакс
09:37 | 07 апреля
«Серебряные» волонтеры и специалисты центров соцобслуживания помогают СВОим
21:46 | 06 апреля
Глава региона провёл личный приём участников СВО
21:42 | 06 апреля
Музей новой школы Ленинского района Саратова предложили посвятить героям СВО
19:23 | 04 апреля
Лучший способ оставаться здоровым – своевременно проходить диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр
16:40 | 04 апреля
Общественники поддержали новый депутатский проект Вячеслава Володина
14:16 | 04 апреля
Саратовский казак отметил значимость программы «Наши герои»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Атаман казачьего общества провёл урок мужества для воспитанников казачьего класса

Общество
Атаман казачьего общества провёл урок мужества для воспитанников казачьего класса

Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, участник СВО Фетисов Андрей Викторович для воспитанников 5 «А» казачьего класса провел урок мужества.

Атаман казачьего общества провёл урок мужества для воспитанников казачьего класса

Что же такое «патриотизм»?
Патриотизм (от греческого patris — родина, отечество) — чувство любви и преданности Родине, Отечеству, своему народу, вера в его духовные возможности, готовность служить интересам своей Родины.

Атаман казачьего общества провёл урок мужества для воспитанников казачьего класса

Андрей Викторович рассказал ученикам 5 «А» класса об участии отдельного добровольческого казачьего отряда БАРС 15 «Ермак» в специальной военной операции.

Атаман казачьего общества провёл урок мужества для воспитанников казачьего класса

Кто они, наши герои?
Это те, кто ещё не так давно сидел за партой, те, кто жили с нами на одной улице, те, кто водил своих детей в детские сады и школы.
Сегодня они - настоящие защитники Родины!