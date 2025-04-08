Атаман казачьего общества провёл урок мужества для воспитанников казачьего класса

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Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, участник СВО Фетисов Андрей Викторович для воспитанников 5 «А» казачьего класса провел урок мужества.Что же такое «патриотизм»?Патриотизм (от греческого patris — родина, отечество) — чувство любви и преданности Родине, Отечеству, своему народу, вера в его духовные возможности, готовность служить интересам своей Родины.Андрей Викторович рассказал ученикам 5 «А» класса об участии отдельного добровольческого казачьего отряда БАРС 15 «Ермак» в специальной военной операции.Кто они, наши герои?Это те, кто ещё не так давно сидел за партой, те, кто жили с нами на одной улице, те, кто водил своих детей в детские сады и школы.Сегодня они - настоящие защитники Родины!