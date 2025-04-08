Атаман казачьего общества провёл урок мужества для воспитанников казачьего класса
Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, участник СВО Фетисов Андрей Викторович для воспитанников 5 «А» казачьего класса провел урок мужества.
Что же такое «патриотизм»?
Патриотизм (от греческого patris — родина, отечество) — чувство любви и преданности Родине, Отечеству, своему народу, вера в его духовные возможности, готовность служить интересам своей Родины.
Андрей Викторович рассказал ученикам 5 «А» класса об участии отдельного добровольческого казачьего отряда БАРС 15 «Ермак» в специальной военной операции.
Кто они, наши герои?
Это те, кто ещё не так давно сидел за партой, те, кто жили с нами на одной улице, те, кто водил своих детей в детские сады и школы.
Сегодня они - настоящие защитники Родины!