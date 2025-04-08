Номинантом на Международную премию мира имени Л. Н. Толстого за развитие антивоенных инициатив стал Джеффри Сакс

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Депутаты Европарламента выдвинули американского экономиста, профессора и главу Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакса на Международную премию мира имени Л. Н. Толстого «за выдающийся вклад в противодействие угрозе третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы».Авторы заявки на соискание премии, среди которых представитель Словакии Любош Блаха, немецкий депутат Михаэль фон дер Шуленбург, депутат из Чехии Ондрей Досталь, также отметили его «активную миротворческую деятельность и неустанную борьбу в защиту прав и свобод человека». Европарламентарии указывают, что, будучи в должности специального советника Генерального секретаря ООН с 2002 по 2018 год, Джеффри Сакс занимался борьбой с бедностью, а также вопросами противодействия распространению болезней в развивающихся странах.Джеффри Сакс выделяется своей позицией среди многих западных теоретиков. Сакс подвергает критике военную поддержку Украины, обвиняя западные властные круги в желании вести бесконечные конфликты, а НАТО − в создании напряженности.В настоящее время продолжается прием предложений на соискание Международной премии мира имени Л. Н. Толстого. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны; весомый вклад в обеспечение всеобщей и равной безопасности на основе верховенства международного права, прекращение гонки вооружений, строительство многополярного и ненасильственного мира; существенные достижения в области демилитаризации, демократизации и гуманизации международных отношений на основе общепринятых норм морали и права; активную миротворческую деятельность и неустанную борьбу в защиту прав и свобод человека.Напомним, в 2024 году первая Международная премия мира им. Л. Н. Толстого была присуждена Африканскому союзу. Награду от имени союза принял председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат из рук председателя жюри премии, художественного руководителя и директора Мариинского театра, генерального директора Большого театра, народного артиста России В. А. Гергиева.В составе международного жюри премии – видные общественные деятели с разных континентов, обладающие широкой известностью и высоким моральным авторитетом в мире, проявившие себя в деле отстаивания идей мира и сотрудничества между народами. Члены жюри премии – граждане девяти стран, входящих в БРИКС, ШОС и «Большую двадцатку», в том числе трех государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН. В их числе: французский общественный деятель Пьер де Голль, доктор филологических наук, профессор, вице-президент Китайской ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии Лю Вэньфэй, член национального исполкома Африканского национального конгресса, депутат Национальной ассамблеи ЮАР Линдиве Сисулу и др.