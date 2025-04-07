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Глава региона провёл личный приём участников СВО

Общество
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел традиционный личный прием участников СВО и членов их семей. С различными вопросами обратились более 30 человек.
Глава региона провёл личный приём участников СВО


«Часть просьб касалась оказания медицинской помощи военнослужащим и их реабилитации, жилищных вопросов, получения выплат и помощи в оформлении документов. Кроме того, несколько бойцов попросили оказать содействие в трудоустройстве. К решению всех поступивших вопросов подключатся все профильные ведомства.

Пообщались с ветераном боевых действий. После прохождения лечения он планирует реализовать себя на «гражданке». Договорились, что специалисты будут сопровождать его и помогут подобрать место работы, исходя из его пожеланий.

С хорошей инициативой обратилась сестра нашего погибшего бойца. Она предложила открыть в новой школе, которая будет построена в Ленинском районе, музей, посвященный Героям специальной военной операции. Такие решения помогут сохранить память о подвигах наших военнослужащих. В результате учреждение станет не только самым современным образовательным центром, но и местом, где берегут и защищают историческую правду, передают ее детям.

Личные приемы прошли во всех муниципалитетах области. Напомню, в Саратове работает филиал фонда «Защитники Отечества», который открыт по инициативе Президента Владимира Путина. Участники СВО и их семьи могут обратиться туда за помощью, его адрес: ул. Киселева, 30/34, телефон 8 (8452) 65-31-31 (ежедневно с 9:00 до 18:00)», - сообщил глава региона в своем телеграм-канале.