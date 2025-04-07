Музей новой школы Ленинского района Саратова предложили посвятить героям СВО

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Евгений Ковалев подчеркнул, что открытие такого музея станет данью уважения героизму и самоотверженности военнослужащих, которые стоят на защите Родины». «Воспринимая историю в контексте настоящих событий, школьники получат возможность глубже осмыслить, что такое патриотизм и ответственность. Инициатива позволит сохранить память о подвигах наших воинов и послужит опорой для формирования патриотических чувств у молодежи», - считает депутат.Елена Стифорова назвала идею отличной, подчеркнув необходимость увековечивания памяти о земляках: «Мы свято храним память о героях, которые отстояли нашу Родину во время Великой Отечественной войны. Так вот, память о наших современниках, бойцах, противостоящих неофашизму, мы должны сохранить так же бережно. Создание музея поможет увековечить подвиг саратовских воинов, проявивших мужество и героизм на СВО. Такой музей станет площадкой для встреч школьников с участниками боевых действий, круглых столов и других мероприятий, способствующих патриотическому воспитанию».В свою очередь, заместитель Председателя областной Думы Ирина Колесникова отметила интерес молодежи к событиям СВО. «У многих школьников папы, братья сейчас на передовой, поэтому для них это особенно значимо. Ребята понимают, что героизм – не просто слова, а реальная жизнь людей, которые живут рядом. Это воспитывает в них чувство ответственности за судьбу Родины. Такие инициативы формируют истинное чувство патриотизма», - сказала Колесникова.Ранее создать в новой школе Ленинского района музей в честь героев СВО предложила родственница погибшего бойца во время личного приема у губернатора Романа Бусаргина.