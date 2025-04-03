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Проблемы с дорогами к пунктам пропуска на границе с КНР в Приморье обсудили в Совете Федерации

Общество
Проблемы с дорогами к пунктам пропуска на границе с КНР в Приморье обсудили в Совете Федерации


Сенатор от Приморского края Александр Ролик инициировал обсуждение вопроса о передаче в федеральную собственность автомобильных дорог, которые ведут к пунктам пропуска на границе с Китаем, расположенным в регионе. Этот вопрос обсуждался на «Правительственном часе» в Совете Федерации.

В своём обращении к министру транспорта Российской Федерации Роману Старовойту, Ролик предложил рассмотреть инициативу Приморского края о передаче в федеральную собственность и обновлении дорог, ведущих к пунктам пропуска «Пограничный», «Полтавка», «Краскино», «Турий Рог» и «Марково». По этим дорогам ежедневно проезжает большое количество транспортных средств, перевозящих грузы по всей стране.

Сенатор подчеркнул, что администрация Приморского края активно инвестирует в улучшение состояния дорог. За последние два года на эти цели было направлено около 3,5 миллиардов рублей.

«Стоимость их реконструкции по проектной документации составит 30,5 млрд рублей, что превышает годовой расход дорожного фонда края», — пояснил Александр Ролик.

По словам сенатора, администрация Приморского края неоднократно обращалась в Министерство транспорта Российской Федерации с этой просьбой. Этот вопрос обсуждался на заседании Совета Федерации и был отражён в постановлении «О государственной поддержке социально-экономического развития Приморского края», принятом в мае 2023 года. Однако решение по этому вопросу пока не принято.

«Положительное решение данного вопроса поможет существенно расширить торгово-экономическое сотрудничество, будет способствовать увеличению туристического обмена с КНР и, как следствие, росту поступлений в бюджет», — подчеркнул Александр Ролик.

Кроме того, сенатор Александр Ролик обратился к министру с рядом дополнительных вопросов, связанных с модернизацией автомобильных пропускных пунктов «Турий Рог» и «Полтавка». Он подчеркнул, что будет внимательно следить и держать на сенаторском контроле решение этих вопросов, имеющих большое значение как для региона, так и для всей страны.

Ранее на портале «Пронедра» сообщалось, что сенатор Александр Ролик прокомментировал поправки в закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Источник: ПРОНЕДРА

Источник фото: zspk.gov.ru