Губернатора поблагодарили за позицию по строительству школы от лица большинства родителей

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Сторонники выразили благодарность за решение построить школу у центра детского творчества.«Огромная благодарность за то, что нас услышали. Спасибо, что услышали большинство родителей Ленинского района. Вы нас поняли, насколько тяжело детям учиться в две смены», - сказала одна из жительниц.Глава региона отметил, что на сегодняшний момент в Ленинском районе более тысячи детей учатся во вторую смену, а также нужны современные образовательные учреждения, которые будут создаваться:«Саратовская область - одна из немногих, кто получит возможность для строительства школы за счет федерального бюджета. Для того, чтобы дети учились в первую смену, нужны современные условия».В свою очередь противники строительства попросили найти другой участок для возведения школы.Однако, по словам Романа Бусаргина в районе нет свободных участков.«Решение принято на основании обращение людей. Все альтернативные варианты были рассмотрены. На сегодняшний момент свободные земельных участков там нет. Более того, мы вели различные переговоры. Земельные участки, которые там находятся, в цене достигают до 500 млн рублей», - подтвердил ранее озвученную позицию губернатор.Губернатор подчеркнул, что историческая часть парка будет сохранена, кроме того парк дополнит современное спортивное ядро, которое будет доступно для всех жителей.Перед администрацией города поставлена задача высаживать крупномеры и создавать скверы на земельных участках, освободившихся после сноса аварийных домов. В результате общая площади озеленения будет гораздо больше, чем на заброшенных участках парка «Территория детства».Роман Бусаргин также подчеркнул, что не согласен с теми, кто считает, что оплошности администрации города решаются тотальной застройкой.«Вы считаете развитие и современную школу тотальной застройкой? Тотальная застройка, к сожалению, в Саратове началась с 90-х годов, когда стали строить жилые дома на месте небольших участков, где сейчас нет мест в детских садах и школах. Вот это тотальная застройка. Мы ее остановили», - парировал губернатор.