26 марта 2025 СРЕДА
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Школе быть!

Общество
Сегодня в администрации Ленинского района состоялось заседание рабочей группы по вопросу строительства новой школы в микрорайоне.


На встрече присутствовали активные жители, депутаты Саратовской областной и городской думы.

Как отметил представитель комитета по управлению имуществом города Саратова: «В ходе рабочей группы мы рассмотрели территории, предложенные активными жителями для рассмотрения места расположения школы. Данные территории по своим характеристикам не подходят для дальнейшего строительства на них общеобразовательного учреждения. На текущий момент единственная подходящая по характеристикам территория для строительства — это территория вблизи сквера «Территории детства»». 