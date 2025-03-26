Сбор подписей за строительство школы в Ленинском районе в самом разгаре

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На вторник собрано порядка 7 тысяч подписей.Активисты написали в ТГ-канале "За развитие территории детства":«Вместе с родителями продолжаем добиваться:Новой школы – чтобы наши дети учились в одну сменуСовременного сквера – для отдыха всей семьёй ».Сторонники развития территории детства не исключают провокаций со стороны недоброжелателей о том, что сбор подписей организован по чьему-то указанию. «Подчеркиваем, что люди отдают свои подписи добровольно, с воодушевлением, выражая свою помощь в поддержку строительства новой школы и развития нашего любимого сквера», – подчеркнули сторонники.