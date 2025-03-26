Сбор подписей за строительство школы в Ленинском районе в самом разгаре
На вторник собрано порядка 7 тысяч подписей.
Активисты написали в ТГ-канале "За развитие территории детства":
«Вместе с родителями продолжаем добиваться:
Новой школы – чтобы наши дети учились в одну смену
Современного сквера – для отдыха всей семьёй ».
Сторонники развития территории детства не исключают провокаций со стороны недоброжелателей о том, что сбор подписей организован по чьему-то указанию. «Подчеркиваем, что люди отдают свои подписи добровольно, с воодушевлением, выражая свою помощь в поддержку строительства новой школы и развития нашего любимого сквера», – подчеркнули сторонники.