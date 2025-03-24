Литневская обратилась в следственный комитет с требованием защитить многодетную мать, которая получает угрозы от противников строительства школы

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Председатель комитета по образованию и культуре Саратовской областной Думы Юлия Литневская возмутилась историей об угрозах многодетной семье, которая выступила за строительство школы в Ленинском районе.«Возмущена историей с угрозами, поступающими в адрес многодетной матери и ее семьи, от так называемых «общественников» - противников строительства школы (нового корпуса Гимназии №75). Такие действия неприемлемы, их необходимо пресекать. Многодетных в обиду не дадим. Уже обратилась в правоохранительные органы с просьбой тщательно провести расследование фактов поступивших угроз и установить круг лиц к ним причастных. Использование бандитских методов в стиле 90-х недопустимо», - сообщила Юлия Литневская в своем телеграм-канале.Ранее об угрозах в адрес многодетной матери рассказал общественник Илья Чугунов.