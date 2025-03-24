24 марта 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:03 | 24 марта
Литневская обратилась в следственный комитет с требованием защитить многодетную мать, которая получает угрозы от противников строительства школы
17:01 | 24 марта
Под Саратовом дети учились печь жаворонков
14:56 | 24 марта
Жилье на первичном рынке в Саратовской области одно из самых доступных в ПФО
12:30 | 24 марта
Воспитанник школы «РиФ» Владимир Мальцев стал бронзовым призером первенства России по греко-римской борьбе
11:32 | 24 марта
Агропромышленные предприятия региона представили свою продукцию на выставке
19:56 | 22 марта
Сторонниками строительства школы в Ленинском районе не дают высказать своё мнение
15:17 | 21 марта
КОНЁК ФОСАГРО
14:15 | 21 марта
Соседство картинной галереи с музеем Федина образует музейный квартал в Саратове
11:44 | 21 марта
21 марта – Международный день леса
10:00 | 21 марта
В Саратове прошла научно-практическая конференция, посвященная работе противотуберкулезной службы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Литневская обратилась в следственный комитет с требованием защитить многодетную мать, которая получает угрозы от противников строительства школы

Общество
Литневская обратилась в следственный комитет с требованием защитить многодетную мать, которая получает угрозы от противников строительства школы

Председатель комитета по образованию и культуре Саратовской областной Думы Юлия Литневская возмутилась историей об угрозах многодетной семье, которая выступила за строительство школы в Ленинском районе.

«Возмущена историей с угрозами, поступающими в адрес многодетной матери и ее семьи, от так называемых «общественников» - противников строительства школы (нового корпуса Гимназии №75). Такие действия неприемлемы, их необходимо пресекать. Многодетных в обиду не дадим. Уже обратилась в правоохранительные органы с просьбой тщательно провести расследование фактов поступивших угроз и установить круг лиц к ним причастных. Использование бандитских методов в стиле 90-х недопустимо», - сообщила Юлия Литневская в своем телеграм-канале.

Ранее об угрозах в адрес многодетной матери рассказал общественник Илья Чугунов.