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Сторонниками строительства школы в Ленинском районе не дают высказать своё мнение

Общество
Сторонниками строительства школы в Ленинском районе не дают высказать своё мнение

Представители КПРФ грубо перебивают местных жителей и не готовы выслушать их мнение

Сегодня в сквере «Территория детства» многолюдно. Утром местные жители приняли участие в субботнике и помогли убрать благоустроенную часть сквера от мусора, который скопился за зиму. Напомним, здесь, на заросшей сорными растениями части сквера, планируется строительство новой школы на 1100 мест. Ранее жители района собрали более 3700 тысяч подписей с просьбой о возведении нового корпуса гимназии на территории прилегающей к Центру детского творчества (активная ссылка на новость).

Сторонниками строительства школы в Ленинском районе не дают высказать своё мнение

В эти минуты в сквере проходит встреча представителей КПРФ с жителями. Несмотря на многочисленные вопросы жителей о деятельности депутатов от компартии, организаторов больше всего интересовала тема запрета строительства школы в Ленинском районе. Возмущённые реплики родителей учеников и аргументы, что новый корпус гимназии необходим именно в этом микрорайоне, представители компартии игнорируют. Многим желающим просто не дают слово и оказывают давление. Депутат облдумы Александр Анидалов принёс на встречу с людьми громкоговоритель.  Разочарованные жители Ленинского района покидают встречу.