КОНЁК ФОСАГРО
Если сложить в одну линию все ледовые метры, которые намотали этой зимой посетители катков от ФосАгро, вполне возможно получится дорога, которая соединит города присутствия Компании.
Это, конечно, только предположение, но официальная статистика тоже впечатляет: ледовые комплексы которые производитель минудобрений построил в Череповце, Вологде и Балакове, с декабря по март посетили почти 140 тысяч гостей. Только в Балакове гостями катка в парке «Центральный» стали 42 с половиной тысячи человек. Самому младшему нет и четырёх лет, старшему далеко за 70.
Лёд, который греет
А вот румяные щёки, счастливый смех и блеск глаз не умещаются ни в один отчёт. Зато остались в фотографиях и воспоминаниях. Сезон катаний, продлившийся более трех месяцев, официально завершен. И от этого льда на душе тепло.
Жительница Балаково Екатерина Маргатова в день закрытия катка с особым усердием (впрок) оттачивала свою технику фигурного катания – спина прямая, руки - крылья (это, как у птицы – средство управления телом) в общем, загляденье.
– Я не профессиональная спортсменка. Это навык с советского детства. Тогда каждый первый во дворе владел этим искусством. Каждую зиму, как только встаёт лед, я использую любую возможность покататься, – улыбаясь рассказала нам Екатерина. – А этот замечательный современный каток стал таким чудесным подарком горожанам. Я и весну встретила на коньках. Спасибо компании «ФосАгро» за такой подарок.
Мечта не ускользнёт
Екатерина, легко оттолкнувшись фирменным коньком цвета ультрамарин (такие в тёплых раздевалках мог бесплатно получить каждый посетитель), помахала третьекласснику Мише, деловито проезжавшему мимо. Подумать только, вначале зимы он неуверенно стоял на льду опираясь на тёзку – мишку из пластика, а теперь мечтает о хоккейных победах.
- Я никогда раньше не катался на коньках — их у меня и нет! А здесь и размер подобрали и научили держать равновесие. Теперь мечтаю гонять по льду с клюшкой, - делится планами Миша. И в этом его поддерживает генеральный директор АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») Александр Гильгенберг.
- Возможно, именно в этом сезоне здесь впервые встали на лёд будущие чемпионы по хоккею и фигурному катанию, которые уже через несколько лет будут защищать цвета родной страны на крупных международных турнирах. В этом суть социальной политики ФосАгро, которая не просто стремится улучшать инфраструктуру городов, но и воспитывать подрастающие поколения в духе здорового образа жизни. И рекордные цифры посещаемости говорят о том, что этот проект стал по-настоящему народным и востребованным у жителей наших городов.
Просто такая сильная любовь
Катки от ФосАгро стали местом притяжения череповчан, вологжан и балаковцев и действительно попали «в самое сердечко». В течение всего зимнего сезона на ледовых площадках не раз звучало: «Выходи за меня!» и это означало не только элемент катания, но и торжественное предложение руки и сердца. Здесь праздновались дни рождения и другие значимые даты – светодиодные экраны, музыка и иллюминация создавали нужное настроение. А гладкость льда поддерживали регулярные выезды машины для заливки покрытия.
И сколько приятных минут ещё предстоит! Начальник управления по работе с региональными органами государственной власти БФ АО «Апатит» (Группа "ФосАгро") Татьяна Панфилова порадовала балаковцев:
- Подарок носит не разовый характер. Будущей зимой мы снова ждем всех на ледовую арену под открытом небом. Аналогичные площадки с успехом функционируют в других городах присутствия компании «ФосАгро», так что и в Балаково каток продолжит свою работу.
Рецепт чуда
Впервые комплекс «Зимняя сказка» с бесплатным катком и прокатом инвентаря был открыт в Череповце зимой 2023 – 2024 гг., вызвав восторженные отзывы горожан и гостей города. Так что и этой зимой компания приняла решение масштабировать получившую признание инициативу еще на два города – Вологду и Балаково.
При поддержке местных властей во всех трех городах в рекордные сроки были созданы современные ледовые комплексы. Площадки размером 780 квадратных метров построены с применением передовых технологий, поэтому могли функционировать при температуре до +10 градусов Цельсия без потери качества ледового покрытия. Благодаря этому, даже несмотря на раннюю весну, сезон катаний удалось продлить до середины марта.
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Это, конечно, только предположение, но официальная статистика тоже впечатляет: ледовые комплексы которые производитель минудобрений построил в Череповце, Вологде и Балакове, с декабря по март посетили почти 140 тысяч гостей. Только в Балакове гостями катка в парке «Центральный» стали 42 с половиной тысячи человек. Самому младшему нет и четырёх лет, старшему далеко за 70.
Лёд, который греет
А вот румяные щёки, счастливый смех и блеск глаз не умещаются ни в один отчёт. Зато остались в фотографиях и воспоминаниях. Сезон катаний, продлившийся более трех месяцев, официально завершен. И от этого льда на душе тепло.
Жительница Балаково Екатерина Маргатова в день закрытия катка с особым усердием (впрок) оттачивала свою технику фигурного катания – спина прямая, руки - крылья (это, как у птицы – средство управления телом) в общем, загляденье.
– Я не профессиональная спортсменка. Это навык с советского детства. Тогда каждый первый во дворе владел этим искусством. Каждую зиму, как только встаёт лед, я использую любую возможность покататься, – улыбаясь рассказала нам Екатерина. – А этот замечательный современный каток стал таким чудесным подарком горожанам. Я и весну встретила на коньках. Спасибо компании «ФосАгро» за такой подарок.
Мечта не ускользнёт
Екатерина, легко оттолкнувшись фирменным коньком цвета ультрамарин (такие в тёплых раздевалках мог бесплатно получить каждый посетитель), помахала третьекласснику Мише, деловито проезжавшему мимо. Подумать только, вначале зимы он неуверенно стоял на льду опираясь на тёзку – мишку из пластика, а теперь мечтает о хоккейных победах.
- Я никогда раньше не катался на коньках — их у меня и нет! А здесь и размер подобрали и научили держать равновесие. Теперь мечтаю гонять по льду с клюшкой, - делится планами Миша. И в этом его поддерживает генеральный директор АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») Александр Гильгенберг.
- Возможно, именно в этом сезоне здесь впервые встали на лёд будущие чемпионы по хоккею и фигурному катанию, которые уже через несколько лет будут защищать цвета родной страны на крупных международных турнирах. В этом суть социальной политики ФосАгро, которая не просто стремится улучшать инфраструктуру городов, но и воспитывать подрастающие поколения в духе здорового образа жизни. И рекордные цифры посещаемости говорят о том, что этот проект стал по-настоящему народным и востребованным у жителей наших городов.
Просто такая сильная любовь
Катки от ФосАгро стали местом притяжения череповчан, вологжан и балаковцев и действительно попали «в самое сердечко». В течение всего зимнего сезона на ледовых площадках не раз звучало: «Выходи за меня!» и это означало не только элемент катания, но и торжественное предложение руки и сердца. Здесь праздновались дни рождения и другие значимые даты – светодиодные экраны, музыка и иллюминация создавали нужное настроение. А гладкость льда поддерживали регулярные выезды машины для заливки покрытия.
И сколько приятных минут ещё предстоит! Начальник управления по работе с региональными органами государственной власти БФ АО «Апатит» (Группа "ФосАгро") Татьяна Панфилова порадовала балаковцев:
- Подарок носит не разовый характер. Будущей зимой мы снова ждем всех на ледовую арену под открытом небом. Аналогичные площадки с успехом функционируют в других городах присутствия компании «ФосАгро», так что и в Балаково каток продолжит свою работу.
Рецепт чуда
Впервые комплекс «Зимняя сказка» с бесплатным катком и прокатом инвентаря был открыт в Череповце зимой 2023 – 2024 гг., вызвав восторженные отзывы горожан и гостей города. Так что и этой зимой компания приняла решение масштабировать получившую признание инициативу еще на два города – Вологду и Балаково.
При поддержке местных властей во всех трех городах в рекордные сроки были созданы современные ледовые комплексы. Площадки размером 780 квадратных метров построены с применением передовых технологий, поэтому могли функционировать при температуре до +10 градусов Цельсия без потери качества ледового покрытия. Благодаря этому, даже несмотря на раннюю весну, сезон катаний удалось продлить до середины марта.
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erid:2SDnjdA71EL