КОНЁК ФОСАГРО

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Это, конечно, только предположение, но официальная статистика тоже впечатляет: ледовые комплексы которые производитель минудобрений построил в Череповце, Вологде и Балакове, с декабря по март посетили почти 140 тысяч гостей. Только в Балакове гостями катка в парке «Центральный» стали 42 с половиной тысячи человек. Самому младшему нет и четырёх лет, старшему далеко за 70.А вот румяные щёки, счастливый смех и блеск глаз не умещаются ни в один отчёт. Зато остались в фотографиях и воспоминаниях. Сезон катаний, продлившийся более трех месяцев, официально завершен. И от этого льда на душе тепло.Жительница Балаково Екатерина Маргатова в день закрытия катка с особым усердием (впрок) оттачивала свою технику фигурного катания – спина прямая, руки - крылья (это, как у птицы – средство управления телом) в общем, загляденье.– Я не профессиональная спортсменка. Это навык с советского детства. Тогда каждый первый во дворе владел этим искусством. Каждую зиму, как только встаёт лед, я использую любую возможность покататься, – улыбаясь рассказала нам Екатерина. – А этот замечательный современный каток стал таким чудесным подарком горожанам. Я и весну встретила на коньках. Спасибо компании «ФосАгро» за такой подарок.Екатерина, легко оттолкнувшись фирменным коньком цвета ультрамарин (такие в тёплых раздевалках мог бесплатно получить каждый посетитель), помахала третьекласснику Мише, деловито проезжавшему мимо. Подумать только, вначале зимы он неуверенно стоял на льду опираясь на тёзку – мишку из пластика, а теперь мечтает о хоккейных победах.- Я никогда раньше не катался на коньках — их у меня и нет! А здесь и размер подобрали и научили держать равновесие. Теперь мечтаю гонять по льду с клюшкой, - делится планами Миша. И в этом его поддерживает генеральный директор АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») Александр Гильгенберг.- Возможно, именно в этом сезоне здесь впервые встали на лёд будущие чемпионы по хоккею и фигурному катанию, которые уже через несколько лет будут защищать цвета родной страны на крупных международных турнирах. В этом суть социальной политики ФосАгро, которая не просто стремится улучшать инфраструктуру городов, но и воспитывать подрастающие поколения в духе здорового образа жизни. И рекордные цифры посещаемости говорят о том, что этот проект стал по-настоящему народным и востребованным у жителей наших городов.Катки от ФосАгро стали местом притяжения череповчан, вологжан и балаковцев и действительно попали «в самое сердечко». В течение всего зимнего сезона на ледовых площадках не раз звучало: «Выходи за меня!» и это означало не только элемент катания, но и торжественное предложение руки и сердца. Здесь праздновались дни рождения и другие значимые даты – светодиодные экраны, музыка и иллюминация создавали нужное настроение. А гладкость льда поддерживали регулярные выезды машины для заливки покрытия.И сколько приятных минут ещё предстоит! Начальник управления по работе с региональными органами государственной власти БФ АО «Апатит» (Группа "ФосАгро") Татьяна Панфилова порадовала балаковцев:- Подарок носит не разовый характер. Будущей зимой мы снова ждем всех на ледовую арену под открытом небом. Аналогичные площадки с успехом функционируют в других городах присутствия компании «ФосАгро», так что и в Балаково каток продолжит свою работу.Впервые комплекс «Зимняя сказка» с бесплатным катком и прокатом инвентаря был открыт в Череповце зимой 2023 – 2024 гг., вызвав восторженные отзывы горожан и гостей города. Так что и этой зимой компания приняла решение масштабировать получившую признание инициативу еще на два города – Вологду и Балаково.При поддержке местных властей во всех трех городах в рекордные сроки были созданы современные ледовые комплексы. Площадки размером 780 квадратных метров построены с применением передовых технологий, поэтому могли функционировать при температуре до +10 градусов Цельсия без потери качества ледового покрытия. Благодаря этому, даже несмотря на раннюю весну, сезон катаний удалось продлить до середины марта.Рекламаerid:2SDnjdA71EL