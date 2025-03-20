Подведены итоги отбора университетов в программу «Приоритет-2030»

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Завершилась оценка университетов, претендующих на участие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В этом году свой статус подтвердили 142 вуза в 56 субъектах Российской Федерации, включая Саратовскую область.Получателями гранта в Саратовской области стали три вуза. Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского и Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова получат в 2025 году гранты в размере 100 млн. рублей. Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского будет участвовать в программе в статусе кандидата с правом участвовать в отборе на получение государственной поддержки в следующем году.С 2025 года программа «Приоритет-2030» берет курс на технологическое лидерство. В обновленных стратегиях развития вузов-участников заявлено до трех стратегических технологических проектов, планируемых к реализации на период 2025-2030 года и на перспективу до 2036 года.СГУ им. Н.Г. Чернышевского в рамках программы реализует проект создания новых материалов для машиностроения, строительной и дорожной отраслей, авиации, а также решений в области неразрушающего контроля и рационального природопользования с применением искусственного интеллекта, машинного обучения и современных систем анализа данных.Вавиловский университет заявил проекты в области аридного земледелия для выращивания растений в условиях недостаточного количества годовых осадков и в сфере биотехнологий в сельском хозяйстве.Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского создает полигон здравостроительства «РСМтех» для интеграции образовательной, исследовательской и медицинской деятельности.«Это серьезный вызов и важный этап для большинства вузов. Каждый участник представлял конкретный технологический проект, через который мы оценивали всю работу, весь замысел университета по стратегии его развития. Особенно приятно отметить, что поддержать свои университеты приезжали главы регионов и представители федеральных министерств. На защите в каждой команде вузов-участников были топ-менеджеры, руководители крупных компаний – партнеров университетов. Все это говорит о возрастающей роли самой программы и университетов в экономике страны», – прокомментировал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.Основная цель программы «Приоритет-2030» — сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, повысить их научно-образовательный потенциал, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии регионов.Программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» реализуется с 2021 года (начиная с текущего года — в рамках нового национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети»).«У саратовских вузов богатая научная история, огромный исследовательский опыт и потенциал. Традиционно в различных рейтингах наша высшая школа входит в число лидеров по стране, а выпускники получают востребованные на современном рынке труда профессии и трудоустраиваются в ведущие компании России.Участие двух наших крупнейших университетов в программе «Приоритет-2030» и ещё одного вуза - в статусе кандидата позволит им интегрироваться в новую стратегию развития и продвигать собственные разработки и проекты. Такая высокая оценка наших вузов очень весома и значима», - подчеркнул губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.