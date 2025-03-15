Почему литий называют ключом к энергетической независимости

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Литий — лёгкий и активный металл. Благодаря своим свойствам применяется в разных отраслях: от батарей и аккумуляторов до производства стекла, керамики, авиационных сплавов, смазок и лекарств. По данным геологической службы США (USGS), производство лития выросло с 30 тыс. т. в 2000 г. до 440 тыс. т. в 2023 г. До 80% объема лития идет для аккумуляторов для электроники и электромобилей. Литий в мире и в РФ признан стратегическим ресурсом.Источники лития делят на твёрдофазные месторождения (пегматитовые, гранитные, глинистые) и рассольные (саларные, геотермальные, нефтегазовых полей).Пегматитовый тип. Глубинные жилы и плитообразные тела с крупными литиеносными минералами. Содержания Li2O: 0.4–2.8%.Гранитный тип. Небольшие гранитные массивы (0.5–2 км^2), где литий обычно сосредоточен в верхних частях. Содержания Li2O: 0.2–1.2%.Глинистый тип. Руды в озёрах вулканически активных, засушливых областей, с Li2O: 0.1–0.6%. Особый случай – месторождение Ядар (Сербия) с минералом ядаритом (1.8% Li2O).Саларный тип. Рассолы солёных озёр в засушливых районах. Основная технология добычи – выпаривание и химическая обработка; в новейших проектах - прямое извлечение. Средние содержания Li2O: 0.02–0.36%.Геотермальный тип. Глубинные термальные воды в молодых горных системах. Из рассолов, используемых для получения тепловой и электрической энергии, можно извлекать литий. Li2O: 0.03–0.04%.Месторождения нефтегазовых полей. Рассолы, окружающие углеводородные залежи. Li2O: 0.02–0.08%.Разведанная ресурсная база в мире и ее использованиеРесурсы лития составляют 250 млн т Li2O, из них 40% – на саларные месторождения, 25% – на пегматитовые и 15% – на глинистые. Рентабельность доказана примерно у 25% ресурсов. Большая часть запасов - в Чили и Австралии, но 58% мировой добычи приходится на пегматитовые руды (Австралия, Зимбабве и др.), 38% – на саларные (Чили, Аргентина). Китай осуществляет финальную переработка сырья из Австралии и Африки.В России с конца XX века не ведётся добыча лития: все полуфабрикаты импортируются. При этом госбаланс учитывает около 3.5 млн т Li2O, в основном в пегматитах (Мурманская обл, Иркутская обл, Забайкалье, Тыва) и гранитах (Приморье). Советские разведанные месторождения требуют новой оценки и инвестиций. Интерес к своему сырью возобновился на волне импортозамещения. Выданы лицензии на геологоразведку и добычу на Колмозерском (крупнейшем в РФ), Полмостундровском, Тастыгском и Завитинском объектах.● Колмозерское месторождение (Мурманская обл.): запасы свыше 800 тыс. т Li2O при среднем содержании 1,13%. В 2023 г. лицензию на переоценку получила компания «Полярный литий». Строительство рудника и обогатительного комплекса планируют к 2030 г.● Нефтегазовые поля Восточной Сибири (Ярактинское, Ковыктинское) - возможные источники лития благодаря имеющейся инфраструктуре.По словам доктора геолого-минералогических наук Ткачева Андрея (Государственный геологический музей им. В. И. Вернадского РАН — ГГМ РАН): «Литий обладает уникальным сочетанием лёгкости и высокой энергоёмкости, что делает его незаменимым для аккумуляторов и энергонакопительных систем. Это превращает литий в ключ к энергетической независимости и позволяет перейти от ископаемых источников топлива к возобновляемой энергетике»Литий – ключевой металл для инновационных отраслей. Россия может стать добытчиком первичного лития, укрепить промышленность, снизить импортные риски и открыть новые наукоемкие предприятия.Источник: PRONEDRA.RU