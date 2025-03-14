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Игорь Комаров: «Духовный суверенитет важен так же, как государственный»

Общество
Игорь Комаров: «Духовный суверенитет важен так же, как государственный»

14 марта в Ульяновске полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в 75-м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО под председательством координатора, председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина. В мероприятии участвовали губернатор Ульяновской области Алексей Русских, руководители региональных парламентов – члены Ассоциации и представители молодежных парламентов округа.
В повестке заседания представлено два основных вопроса: стратегия развития беспилотной авиации и реализация государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в регионах Приволжского федерального округа. Игорь Комаров подчеркнул: «Духовный суверенитет важен так же, как государственный. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что духовно-нравственные ценности – это основа нашего общества, залог его развития. В Приволжском федеральном округе мы уделяем этому особое внимание, в том числе через окружные общественные проекты. Сегодня «Гвардеец», «Герои Отечества», Спартакиада кадетских корпусов ПФО «Кадет Приволжья» и другие программы создают условия для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения к традициям и гражданской ответственности. Мы будем и дальше поддерживать такие инициативы».

Игорь Комаров: «Духовный суверенитет важен так же, как государственный»

Сегодня в 13 из 14 регионов ПФО работают советы по защите традиционных ценностей при главах субъектов или исполнительных органах власти, а в 6 субъектах – также на уровне муниципалитетов.
В ходе заседания было предложено ввести в образовательные программы учреждений СПО и вузов дисциплины, формирующие у молодежи семейные ценности и ответственное отношение к родительству, уделить особое внимание сохранению русского языка, ограничив избыточное употребление иностранной лексики, и усилить работу по интеграции мигрантов.
«В рамках Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» установлено, что не менее 70% (к 2036 г. – не менее 80%) проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых госинститутами развития, должно отвечать задачам продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Эти показатели могут быть закреплены в документах стратегического планирования регионального уровня», – отметил Игорь Комаров.
Губернатор Алексей Русских поделился опытом региона: «В Ульяновской области мы выстраиваем системную политику сохранения нравственных ориентиров на всех этапах жизни человека. Большую работу проводим по патриотическому воспитанию молодежи. К примеру, для ребят действуют грантовые программы, поддерживающие волонтёрские инициативы в сфере сохранения исторической памяти. Особое внимание мы уделяем семье. Реализуем десятки проектов, объединяющих родителей и детей, прививающих традиционные ценности и ориентиры. Также работаем над тем, чтобы Ульяновская область была примером национального единства и сплочённости – наладили тесное межведомственное взаимодействие, в том числе с общественными и религиозными организациями».
Координатор Ассоциации законодательных органов ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, подводя итоги заседания, отметил, что прозвучавшие предложения нашли отражение в рекомендациях и будут направлены в Федеральное Собрание Российской Федерации.


Справочно:

В округе ведется активная работа по сохранению исторической памяти и противодействию фальсификации исторических фактов. К успешным практикам можно отнести мультимедийные исторические парки в регионах ПФО, передвижной музей «Автобус Победы» в Пензенской области с подлинными экспонатами из Брестской крепости, молодежный проект «Памяти предков великих будем достойны!» в Марий Эл.
Также в числе приоритетов – укрепление семейных ценностей и всесторонняя поддержка семей с детьми, детей-сирот и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проект Чувашии «Вместе навсегда – высшая цель семейной жизни» предоставляет психологическую помощь молодым парам, находящимся на грани развода. В Татарстане успешно реализуется проект «Семейный код: про здоровье», предлагающий лекции и тренинги по физическому и психическому благополучию.
Для укрепления традиционных ценностей в массовой культуре и противодействия деструктивной идеологии в регионах округа проходят фестивали и выставки: «Пушкинское лето» и «Добро в ремесло» в Ульяновской области, «Дни оренбургского пухового платка» в Оренбуржье, «Секреты мастеров» в Нижнем Новгороде. В Татарстане успешно работает городская «Кибердружина», выявляющая и блокирующая деструктивный контент в сети Интернет.