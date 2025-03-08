8 марта 2025 СУББОТА
Новости
21:31 | 08 марта
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет женщин с Международным женским днем
15:26 | 07 марта
«Российский союз ветеранов» и участники СВО ждут бронзовую Бранденбургскую Мадонну в Саратове
13:11 | 07 марта
Участник Всероссийского конкурса «Учитель года» поддержала установку памятника регулировщице Марии Лиманской в парке Победы
09:53 | 07 марта
Саратовская общественница стала лауреатом премии «Женщина-призвание»
19:54 | 06 марта
Проекты игр и игрушек из Саратовской области прошли в следующий этап всероссийского конкурса «Родная игрушка»
16:00 | 06 марта
Саратовская область и Турция развивают сотрудничество в области туризма, сельского хозяйства, промышленности и строительства
14:30 | 06 марта
Петербургские эксперты оценили работу кардиослужбы области
14:12 | 06 марта
В апреле в ТЮЗе пройдут обменные «Большие гастроли» с московским театром «Школа драматического искусства»
13:30 | 06 марта
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12:30 | 06 марта
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Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет женщин с Международным женским днем

Общество
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет женщин с Международным женским днем


"Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником – с Международным женским днем!

Вы – основа семьи, благодаря вам наш мир становится лучше: красивее, теплее и душевнее. Вы – настоящие профессионалы, любящие мамы, отличные хозяйки и настоящие подруги.

Сегодня, когда Россия ведет специальную военную операцию, наши защитники идут в бой ради вас, ради счастливого будущего следующих поколений, и ваша помощь, и ваша поддержка – необходимые слагаемые общей победы.

Дорогие женщины, пусть этот весенний праздник принесет вам искреннюю радость, тепло, любовь и внимание близких. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и неиссякаемой энергии для новых свершений!"