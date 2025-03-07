«Российский союз ветеранов» и участники СВО ждут бронзовую Бранденбургскую Мадонну в Саратове

просмотров: 80

На въезде в Парк Победы появится памятник Бранденбургской Мадонне. С предложением установки монумента выступил глава региона Роман Бусаргин, локацию выбрали Герой России Александр Белоглазов и Совет ветеранов.«В Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества инициатива губернатора Романа Бусаргина о создании памятника Марии Филипповне Лиманской имеет колоссальное значение для всех жителей нашего региона. Полностью поддерживаю это решение. Инициативу установки памятника поддержали и наши современные защитники – участники СВО. Считаю, что самым подходящим местом для установки памятника Марии Филипповне будет наш Саратовский Парк Победы на Соколовой горе. Семья Марии Филипповны также поддерживает данное решение», – поделился Юрий Усынин, председатель Саратовской региональной организации общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», генерал-майор.Мария Филипповна в 18 лет ушла на фронт, где шила одежду для наших солдат, участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина. Жизнь Марии Филипповны — это пример мужества и доблести, стойкости и отваги.