Развитие сквера «Территория детства»: новые деревья, детские площадки и комфортная инфраструктура

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В Ленинском районе продолжается встреча, посвященная развитию сквера «Территория детства». Участники обсуждают планы по организации здесь современного и комфортного пространства для жителей всех возрастов.Одним из ключевых элементов благоустройства станет озеленение исторической части зеленой зоны. Здесь высадят различные виды деревьев.В рамках проекта планируется обустройство в данной части сквера новых детских площадок, которые будут оснащены современным и безопасным оборудованием. Для удобства жителей установят новые лавочки, чтобы посетители сквера могли проводить время на свежем воздухе.Участники встречи подчеркнули, что развитие сквера «Территория детства» — это важный шаг в создании комфортной городской среды. Обновлённое пространство станет местом, где дети и взрослые смогут отдыхать, заниматься спортом и наслаждаться природой.Напомним, в ходе развития территории планируется организация дополнительного современного спортивного ядра для занятий игровыми видами спорта.