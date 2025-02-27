Общественники Севастополя продолжают бороться за присвоение звания Почётного гражданина посмертно Юрию Лужкову

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За присвоение звания Почётного гражданина города Севастополя Юрию Лужкову посмертно продолжают бороться общественники города. Очередное обращение в адрес председателя Законодательного собрания города Севастополя направила в День защитника Отечества Ассоциация профессионалов социально-культурного развития города.Документ содержит требование как можно скорее реализовать инициативы по увековечению памяти Юрия Лужкова. Подчеркнуто, что они напрямую касаются интересов широкого круга граждан. Общественники призвали законодательные власти дать ответ по существу поставленного вопроса с указанием действующих федеральных и региональных нормативно-правовых актов. Также в обращении упоминается, что законодатели так и не дали ответ по ранее направленным инициативам, в числе которых просьба присвоить имя Ю. М. Лужкова школе № 48 г. Севастополя.Эпопея с реализацией инициатив по увековечению памяти Юрия Михайловича Лужкова в Севастополе длится не первый год. Руководство города по разным причинам эти инициативы не рассматривает, хотя инициаторы ссылаются на соответствующий Указ Президента РФ. В январе 2025 года в Севастополе состоялся круглый стол по этому вопросу, на котором в очередной раз напомнили о неоценимом вкладе мэра Москвы Юрия Лужкова в сохранение Черноморского флота и развитие Севастополя.Итогом мероприятия 29 января стало очередное обращение в адрес председателя Законодательного собрания города Севастополя о необходимости увековечить памяти Ю. М. Лужкова в рамках исполнения Указа Президента РФ. Депутаты Заксобрания прислали общественникам ответ, что признают значимую роль столичного мэра в развитии Севастополя, но не могут присвоить ему звание Почётного гражданина посмертно за неимением соответствующего закона. Они также указали на практики двух других субъектов РФ.В новом обращении к властям представители Ассоциации подчеркнули, что Законодательное собрание города Севастополя имеет полное право вносить изменения и дополнения в региональные законы, связанные с применением практики присвоения звания «Почётный гражданин» посмертно. Общественники также сообщили – подобные изменения в региональные законы внесены в немалом количестве субъектов РФ, среди которых Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Пермский край, Нижегородская, Ульяновская и Тверская области.В Ассоциации даже составили краткую формулировку необходимого изменения в закон города Севастополя «О Почётном гражданине города Севастополя»: «В исключительных случаях, при наличии Указа Президента «Об увековечении памяти», звание «Почётный гражданин» может присваиваться посмертно».