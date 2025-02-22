В неравном бою выполнил задачу и выбил противника

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Накануне Дня защитника Отечества мы продолжаем рубрику #НашиГерои. В ней мы рассказываем о наших земляках – участниках СВО, с честью и доблестью исполняющих свой воинский долг.Сегодня поговорим о Семёне Маковкине, который в настоящий момент проходит службу по контракту в нашем регионе.Семён Маковкин родился в Балашове. После окончания обучения решил связать свою судьбу с военной службой. В 2024 году Сергей принимал участие в спецоперации, где проявил себя как грамотный командир группы:Сержант Маковкин Семён Михайлович, командуя группой при занятии позиций и их удержании, вступил в неравный бой с противником. Несмотря на полученные ранения, Семён организовал оборону и уверенно руководил боем. Благодаря грамотным действиям группа выбила противника и продолжила выполнять боевую задачу.