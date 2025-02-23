Под шквальным огнем противника оказал помощь и спас раненных бойцов

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Сегодня, в День защитника Отечества, мы завершаем рубрику #НашиГерои. В ней мы рассказывали вам о наших земляках – участниках СВО, с честью и доблестью исполняющих свой воинский долг.Сегодня мы поговорим о старшем сержанте Максиме Стрелкине.Максим Стрелкин родился в поселке Татищево-5 Саратовской области (ныне п. Светлый). После оконачания сельскогохозяйственного техникума имени К.А. Тимирязева был призван на срочную службу в армии. По окончанию службы работал в пожарно-спасательной части п. Татищево.Сейчас Сергей проходит службу по контракту на территории Саратовской области. В 2024 году он принял участие в спецоперации, где проявил смелось и профессионализм:Старший сержант Стрелкин Максим Александрович, несмотря на воздушную разведку с помощью БПЛА и непрекращающийся артиллерийский огонь противника, сумел спасти жизнь раненым товарищам, оказав им медицинскую помощь и эвакуировав их в безопасное место.