23 Февраля 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
08:25 | 23 февраля
Под шквальным огнем противника оказал помощь и спас раненных бойцов
09:28 | 22 февраля
В неравном бою выполнил задачу и выбил противника
18:30 | 21 февраля
Саратовские врачи-педиатры проводят диспансеризацию абхазских детей
18:08 | 21 февраля
В Саратове отметили Международный день родного языка
15:24 | 21 февраля
Прикрыл товарищей, несмотря на ранение
14:59 | 21 февраля
Казачата показали свою удаль и смекалку
14:41 | 21 февраля
По факту избиения ветерана-инвалида начата доследственная проверка
12:30 | 21 февраля
Саратовские спортсмены отправились на международный Кубок равноапостольного Николая Японского
12:18 | 21 февраля
Просьба жителей Алгая выполнена - местные школы перейдут на 5-дневку
16:30 | 20 февраля
Экологи отмечают, что состояние воздуха в Саратове в пределах нормы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Под шквальным огнем противника оказал помощь и спас раненных бойцов

Общество
Под шквальным огнем противника оказал помощь и спас раненных бойцов

Сегодня, в День защитника Отечества, мы завершаем рубрику #НашиГерои. В ней мы рассказывали вам о наших земляках – участниках СВО, с честью и доблестью исполняющих свой воинский долг.

Сегодня мы поговорим о старшем сержанте Максиме Стрелкине.

Максим Стрелкин родился в поселке Татищево-5 Саратовской области (ныне п. Светлый). После оконачания сельскогохозяйственного техникума имени К.А. Тимирязева был призван на срочную службу в армии. По окончанию службы работал в пожарно-спасательной части п. Татищево.

Сейчас Сергей проходит службу по контракту на территории Саратовской области. В 2024 году он принял участие в спецоперации, где проявил смелось и профессионализм:

Старший сержант Стрелкин Максим Александрович, несмотря на воздушную разведку с помощью БПЛА и непрекращающийся артиллерийский огонь противника, сумел спасти жизнь раненым товарищам, оказав им медицинскую помощь и эвакуировав их в безопасное место.