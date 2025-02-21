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Прикрыл товарищей, несмотря на ранение

Общество
Накануне Дня защитника Отечества мы продолжаем рубрику #НашиГерои. Рассказываем о наших земляках – участниках СВО, с честью и доблестью исполняющих свой воинский долг.


Сегодня поговорим о нашем бойце, который в настоящий момент проходит службу по контракту на территории Саратовской области.

Ильгиз Байчурин родился в Ташкенте, в 2008 году его семья переехала в Россию. В 2022 году Ильгиз получил высшее образование по специальности "юрист", и уже на следующий год заключил контракт для прохождения военной службы в нашем регионе.

В 2024 году Ильгиз принимал участие в специальной военной операции, где проявил мужество и героизм:

Младший сержант Ильгиз Байчурин, несмотря на ранение, прикрыл своих товарищей от БПЛА противника. Боец перемещался в составе отделения на огневые позиции юго-западнее Горловки в ДНР, когда их группа подверглась налёту беспилотника врага. Отвлекая внимание украинского БПЛА на себя,  младший сержант Байчурин скрылся в лесополосе, но подорвался на вражеской мине. Не растерявшись, Ильгиз Равильевич смог оказать себе первую помощь и продолжил обстреливать беспилотный летательный аппарат. Благодаря мужеству и упорству младшего сержанта Байчурина его товарищи добрались до позиций без потерь. За умелое огневое прикрытие военнослужащих при перемещении Ильгиз представлен к награде.

Подробнее - в материале Первого канала.