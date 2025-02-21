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Казачата показали свою удаль и смекалку

Общество
Мероприятие в рамках празднования 80-летия Великой Победы, посвященное «Дню защитников Отечества», организовали для юных казачат детского сада №15.



Казачата показали свою удаль и смекалку




На празднике присутствовали гости: глава администрации Красноармейского муниципального района Зотов А.И, казаки-наставники Седов В.В, Замалютдинов В.К., родители.

Казачата на празднике узнали, как в частых походах, суровой казачьей жизни вырастали люди ловкие, храбрые и смелые, с железным характером, со стальными мускулами и волей. Казаки воевали так, что даже врагов восхищали своим мужеством и отвагой. Ловкие наездники, умелые мореходы, казаки были природными воинами, настоящими защитниками своей Родины!

Казачата показали свою удаль и смекалку

Вот и казачата в конкурсах и эстафетах показали свою удаль да смекалку: на скорость «заступали на боевое дежурство», представили свое умение в обращении с оружием в танце «Русская рать», передавали друг другу папаху на шашке, переносили секретное письмо командиру. Папы и дедушки не отставали и участвовали в перетягивании каната, где, конечно же, одержали победу сильные, ловкие казачата!

Казачата показали свою удаль и смекалку

Поразила зрителей театрализованная постановка мини-спектакля «Баллада о матери» - гимн матери, память о не вернувшихся с войны. Это история нашей страны. Спектакль никого не оставил равнодушным: ни самих актеров, ни зрителей, которые, с полными от слез глазами, искренне сопереживали тому, что происходило в зале.