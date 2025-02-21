В школы Алгайского района закупят новые учебники

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В Александрово-Гайском районе состоялась встреча с педагогическим коллективом по вопросам развития общего образования. С педагогами встретился сенатор Совета Федерации Валерий Радаев, глава муниципального района Сергей Зюзин и заместитель министра образования Людмила Григорьева.В ходе мероприятия особое внимание было уделено вопросам закупки новых учебников и изменений в образовательных программах. В рамках реализации мероприятия федерального проекта «Все лучшее детям» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2025 году планируется закупка новых учебников по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». Учебники получат 4 школы района, на эти цели заложено более 700 тысяч рублей.