Директор кадетской школы-интерната поддержал инициативу об учреждении должности заместителя министра образования по патриотическому воспитанию

просмотров: 109

Сегодня губернатор Роман Бусаргин предложил учредить новую должность – заместитель министра образования области по патриотической работе. Инициатива направлена на усиление роли патриотического воспитания среди молодежи, повышение уровня знаний истории страны.«В условиях современного мира особенно важно уделять внимание формированию у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну, уважения к её истории и культуре. Патриотическое воспитание – это не просто изучение фактов и дат, но и привитие детям понимания того, насколько важна их роль в будущем страны. Введение такой должности позволит более эффективно координировать работу образовательных учреждений в этом направлении, а также разработать новые программы и методики для улучшения качества патриотического воспитания. Безусловно, это назначение станет важным шагом вперёд в деле формирования у молодёжи активной гражданской позиции, любви к своему Отечеству», – отметил директор саратовской кадетской школы-интерната № 2 им. В.В. Талалихина Вадим Богданов.Кадетская школа-интернат уже давно известна своими стандартами обучения и воспитания, включая акцент на патриотизм и гражданственность. Поддержка данной инициативы свидетельствует о стремлении руководства школы к дальнейшему развитию этих направлений работы."В муниципалитетах области, включая Саратов, появится должность заместителя главы по патриотической работе, котору должен занять участник СВО. Такую задачу поставил глава региона Роман Бусаргин. Крайне важное решение в нынешних реалиях. Сегодня наши бойцы отстаювают безопасность родной страны, рискуя своими жизнями и здоровьем. Они не понаслышке знают, что такое патриотизм, поэтому смогут эффективно решать задачи в этом направлении.Уверен, когда администрация Саратова внесет соответствующий проект решения в городскую Думу, коллеги-депутаты поддержат данную инициативу", - высказался в своем телеграм-канале председатель Саратовской городской Думы Сергей Овсянников.