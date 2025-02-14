14 Февраля 2025 ПЯТНИЦА
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10:31 | 14 февраля
Общественники Саратова поддержали назначении Исаева на пост главы
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Общественники Саратова поддержали назначении Исаева на пост главы

Общество
В многочисленных комментариях звучат пожелания успехов в работе



«Поздравляю! Успехов в развитии города!»,- член Общественной палаты города Саратова Антон Головченко.

«Кандидатура Исаева очень достойная. Рад его возвращению в столицу региона. Работа в текущем году предстоит непростая с учетом всех планируемых ремонтов, но в уверен, что Михаил Александрович справится и подберет отличную команду руководства как на уровне городской администрации, так и глав районов. Надеюсь, что его Заводской район не будет обойден вниманием»,- председатель Общественного совета при главе администрации Заводского района Илья Чугунов.

«Троекратное УРА!!!!»,- член Общественной палаты Саратовской области Татьяна Никитина.

«Поздравляю Михаила Александровича, верю, что при его руководстве город изменится в лучшую сторону»,- член Общественной палаты города Саратова Егор Соколов.

«Надеюсь, что Ваша энергия, преданность Саратову помогут подняться городу на новый уровень»,- обратился к Михаилу Исаеву Почетный гражданин города Саратова Александр Бернадский.

«Михаил Александрович достойный кандидат на эту должность. Желаю Вам успехов!»,- член Общественной палаты города Елена Морозова

«Назначение Михаила Исаева главой Саратова – это уверенный шаг в сторону развития города, ведь он уже доказал свой профессионализм и умение решать сложные задачи», - член Общественной палаты города Юрий Дробышев.