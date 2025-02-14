Общественники Саратова поддержали назначении Исаева на пост главы
В многочисленных комментариях звучат пожелания успехов в работе
«Поздравляю! Успехов в развитии города!»,- член Общественной палаты города Саратова Антон Головченко.
«Кандидатура Исаева очень достойная. Рад его возвращению в столицу региона. Работа в текущем году предстоит непростая с учетом всех планируемых ремонтов, но в уверен, что Михаил Александрович справится и подберет отличную команду руководства как на уровне городской администрации, так и глав районов. Надеюсь, что его Заводской район не будет обойден вниманием»,- председатель Общественного совета при главе администрации Заводского района Илья Чугунов.
«Троекратное УРА!!!!»,- член Общественной палаты Саратовской области Татьяна Никитина.
«Поздравляю Михаила Александровича, верю, что при его руководстве город изменится в лучшую сторону»,- член Общественной палаты города Саратова Егор Соколов.
«Надеюсь, что Ваша энергия, преданность Саратову помогут подняться городу на новый уровень»,- обратился к Михаилу Исаеву Почетный гражданин города Саратова Александр Бернадский.
«Михаил Александрович достойный кандидат на эту должность. Желаю Вам успехов!»,- член Общественной палаты города Елена Морозова
«Назначение Михаила Исаева главой Саратова – это уверенный шаг в сторону развития города, ведь он уже доказал свой профессионализм и умение решать сложные задачи», - член Общественной палаты города Юрий Дробышев.
«Поздравляю! Успехов в развитии города!»,- член Общественной палаты города Саратова Антон Головченко.
«Кандидатура Исаева очень достойная. Рад его возвращению в столицу региона. Работа в текущем году предстоит непростая с учетом всех планируемых ремонтов, но в уверен, что Михаил Александрович справится и подберет отличную команду руководства как на уровне городской администрации, так и глав районов. Надеюсь, что его Заводской район не будет обойден вниманием»,- председатель Общественного совета при главе администрации Заводского района Илья Чугунов.
«Троекратное УРА!!!!»,- член Общественной палаты Саратовской области Татьяна Никитина.
«Поздравляю Михаила Александровича, верю, что при его руководстве город изменится в лучшую сторону»,- член Общественной палаты города Саратова Егор Соколов.
«Надеюсь, что Ваша энергия, преданность Саратову помогут подняться городу на новый уровень»,- обратился к Михаилу Исаеву Почетный гражданин города Саратова Александр Бернадский.
«Михаил Александрович достойный кандидат на эту должность. Желаю Вам успехов!»,- член Общественной палаты города Елена Морозова
«Назначение Михаила Исаева главой Саратова – это уверенный шаг в сторону развития города, ведь он уже доказал свой профессионализм и умение решать сложные задачи», - член Общественной палаты города Юрий Дробышев.