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Роман Грибов заподозрил финансово-промышленные группы в информационных нападках на Михаила Исаева

Общество
Роман Грибов заподозрил финансово-промышленные группы в информационных нападках на Михаила Исаева


Об этом зампред Саратовской областной Думы Роман Грибов (фракция «Единая Россия») написал у себя на странице в социальной сети.

«Когда на человека организуют грязные информационные атаки финансово – промышленные группы это всегда говорит, что человек имеет свои принципиальную позицию и придерживается интересов людей, а не коммерческих структур.
Речь про Михаила Исаева и назначение его исполняющим полномочия главы города Саратова. Многим местечковым олигархам это не нравится. Они организовывают нападки в комментариях, прикрываясь якобы жителями города. Технология не новая. Понятно кем координируется эта кампания и какими изданиями поддерживается. Преследуют они исключительно свои интересы и уж точно не жителей города.
Но это лишь доказывает, что Михаил Александрович делает все правильно. Знаю его по совместной работе в областной Думе. Вместе занимались решение не простых вопросов», - отметил Грибов.