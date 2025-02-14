Роман Грибов заподозрил финансово-промышленные группы в информационных нападках на Михаила Исаева

просмотров: 132

Об этом зампред Саратовской областной Думы Роман Грибов (фракция «Единая Россия») написал у себя на странице в социальной сети.«Когда на человека организуют грязные информационные атаки финансово – промышленные группы это всегда говорит, что человек имеет свои принципиальную позицию и придерживается интересов людей, а не коммерческих структур.Речь про Михаила Исаева и назначение его исполняющим полномочия главы города Саратова. Многим местечковым олигархам это не нравится. Они организовывают нападки в комментариях, прикрываясь якобы жителями города. Технология не новая. Понятно кем координируется эта кампания и какими изданиями поддерживается. Преследуют они исключительно свои интересы и уж точно не жителей города.Но это лишь доказывает, что Михаил Александрович делает все правильно. Знаю его по совместной работе в областной Думе. Вместе занимались решение не простых вопросов», - отметил Грибов.