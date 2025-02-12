Сергей Барулин: Решение о повышении зарплаты продиктовано объективными обстоятельствами

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«В декабре текущего года районными депутатами было принято решение о повышении заработной платы сотрудникам администрации. Это важное и продиктованное объективными обстоятельствами решение.В администрации наблюдается большая текучка кадров в связи с тем, что уровень оплаты труда не отвечает конкурентным преимуществам на рынке особенно на фоне крупных промышленных предприятий нашего города, где средние зарплаты на порядок выше. Более того, зарплата сотрудников администрации Балаковского района не повышалась с 2016 года. Проводилась только ежегодная индексация, которая в среднем составляла 3-4%.Сохранение квалифицированных и привлечение новых кадров в органы местного самоуправления необходимо для реализации различных решений по развитию нашего города. Сделать это, когда специалисты уходят работать в другие структуры, где им предлагают условия намного лучше, невозможно. При этом напомню, что средняя зарплата в г. Балаково самая большая в регионе. Именно в связи с этим депутаты приняли такое решение. Считаю его правильным и поддерживаю.Чтобы внести ясность приведу несколько примеров, как изменится зарплата. Если до повышения оклад ведущего специалиста составлял 7617 рублей, то после повышения будет 11248 рублей. В случае с консультантом оклад до повышения составлял 9353 рублей, после - 13453 рублей. У начальников отдела оклад был 10288 рублей, станет 14672 рубля».